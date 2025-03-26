AI輔助 得來速出餐正確率提高3％ 塔可鐘取餐等待時間只要255秒

Taco Bell得來速出餐只要255秒，正確率則為85%。（美聯社）

快餐業的調查機構QSR近日發布新的年度報告，指出全美速食業得來速的服務品質都在改善，特別是餐點正確率增加3％。

QSR指出，越來越多餐廳投資改善得來速服務的品質，包括數位標示牌、引進人工智慧（AI ）技術，都使得速食店的供餐正確度與消費者體驗獲得提升。

正確率部分，Chick-fil-A以93%居首，其後依次是麥當勞 （McDonald's ）、Carl's Jr.、KFC、Arby's，塔可鐘（Taco Bell）為85%。

取餐的等待時間則倒過來，塔可鐘過去四年平均只要255秒，Chick-fil-A則是最長、479秒。

KTLA電視台指出，沒有人希望拿錯餐點，因此改善服務品質的要務就是改善菜單版面配置、更好或AI輔助的對講系統，以及更佳的核對機制。

塔可鐘告訴KTLA，他們以數位優先的方式改善得來速服務品質，主要是在兩年測試後，將語音AI系統（Voice AI）普及到全美分店，這項改變使500多家店的200萬份訂單得以供餐更為正確、等候時間更短。

麥當勞則說，他們正在建立數位生態體系，優化得來速與線上訂單的速度與便利。麥當勞除了測試新的得來速供餐方式，如Express Lane，也在新增沒有內用區的新店，專供外帶與線上訂餐。

肯德基（KFC）強調，他們以百分之百數位化為目標，數位得來速服務、基於客觀資料分析的AI溝通與自動供餐，以及透過AI協助提升供餐速度與正確率。

Dunkin' Donuts正在設計全數位的分店，顧客點餐的同時，餐點就已經在做了。

這些改善都與AI有關，但看在專家Chris Mattmann的眼中，一點都不意外，因為得來速正是AI得以大展身手的新舞台，透過攝影鏡頭與數位分析不僅可以確認即時客流量、還能預先判斷等待時間。

他說，未來沒有內用區的店面會越來越多，因為只有得來速服務的分店能夠減少供餐所需人手。不過KTLA認為，未來的趨勢應該還是，出餐正確率的重要性高於等候時間，品質仍將是最高考量。