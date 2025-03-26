利用AI蒐集個資「監視定價」 加州議會擬立法禁止

加州議會目前就「監視定價」或「針對調價」的議案，多集中於民生物資。（本報系資料照片）

AI 技術應用層面越來越廣，但並非每項用途都是出於善意。聯邦貿易委員會（FTC）年初的報告就指出，不少商家利用AI技術彙整消費者個資，其中一家嬰幼兒用品店還會針對新手父母額外漲價，整體來說，這些伎倆可以讓營收增加2%至5%。

AI協助的哄抬物價行為，一般稱為「監視定價」（surveillance pricing）或「針對調價」（targeting and tweaking price），因為它們未經同意，蒐集個人偏好，並據此針對特定人調漲價格。

CalMatters的報導舉例指出，目標百貨（Target）商場在2022年與聖地牙哥縣以500萬美元和解以避免鬧大，Target被控監視客人是否把車停在附屬停車場以決定商品售價。

另一個則是消費者保護團體Consumer Watchdog的研究員Justin Kloczko近來發現，同樣距離的一趟行程，他太太的Lyft車資竟然多了5美元。SFGATE的報導則指出，灣區的旅館住客，竟然因為地址屬於較富裕的社區，而每晚被多收了500美元。

而且，AI調價還不只針對日常消費，連房屋仲介與醫療保險都會用。仲介用AI分析客戶喜好，自動提供更吸引人的房屋照片；2023年的集體訴訟則指控Cigna與UnitedHealthcare利用AI決定是否提供醫療服務，但兩者都否認。

加州 議會管制AI定價的背景與進度

不只是加州，其他各州在2024年的AI管制議案共年增加163%，最大原因是聯邦改朝換代，國會遲遲無法敲定全國一致的管制法案。但對加州來說，CalMatters認為，問題又更複雜，因為州長紐森很可能會否決技術相關的AI議案，因此能浮上檯面的議案多半只針對雞蛋或日常用品的鎖定調價。以下是通過能見度較高的五個議案：

─眾議會325號議案（AB 325）：提案人為戴維斯選區的民主黨 籍Cecilia Aguiar-Curry，宗旨在方便加州檢察長控告濫用對手資料、不當訓練自家AI調價的企業。

─參議會259號議案（SB 259）：禁止監視個人資訊與身體特徵，遂行監視定價。

─參議會52號議案（SB 52）：禁止房東利用運算法訂定租金，並允許房客對此類行為提告。此一議案來自於八州聯合控告德州租賃公司RealPage，他們在2020年被The Markup與紐約時報發現，以AI進行租客背景調查，並無端誣陷租戶有前科、取消租約。

─參議會295號議案（SB 295）：提案人是來自貝克斯菲的民主黨人Melissa Hurtado，2024年版的草案遭到質疑後，她修改成2025年版並再度提交，意在防止演算法的針對調價。

─眾議會446號提案：起草人為來自聖地牙哥的民主黨人Chris Ward，內容是禁止零售商依據相貌調整價格，他在說明中還特別提及Target與聖地牙哥縣的和解案 ，擔心類似行為將變成濫用臉部辨認技術，造成對特定族裔與身體特徵的歧視。