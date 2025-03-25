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全美最佳居住地 聖塔蒙尼卡躍第五名

編譯陳盈霖／綜合報導
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聖塔蒙尼卡市中心名列2025年全美最佳居住地第五名。（聖塔蒙尼卡官網）
聖塔蒙尼卡市中心名列2025年全美最佳居住地第五名。（聖塔蒙尼卡官網）

KTLA 5電視台報導，研究與排名平台Niche日前公布2025全美最佳居住地（Best Place to Live in the U.S.），維吉尼亞州（Virginia）阿靈頓（Arlington）的殖民村（Colonial Village）連續第二年榮獲全美榜首。南加州聖塔蒙尼卡（Santa Monica）市中心（City Center）從去年404名，迅速攀升至全美第五，成為加州唯一進入前20名的社區。

Niche每年發布的報告，主要根據美國人口普查局（Census Bureau）、聯邦調查局（FBI）、國家海洋暨大氣總署（NOAA）、Niche當地調查及其他來源等數據，對全美超過1萬2000個社區進行排名。

再次被評選最佳居住地的殖民村，社區人口僅略超過3000人，在公立學校、健康與健身、運動、夜生活和家庭友善等方面獲得最高評級。

聖塔蒙尼卡市中心總體評分為A+。Niche指出，「市中心替居民提供良好的城市氛圍，大多數居民租屋居住。市中心有許多酒吧、餐廳、咖啡館和公園，許多年輕專業人士和退休人士居住在此，居民通常持中間派政治觀點。」

Niche公共關係經理查特曼（Zach Chatham）告訴Nexstar，「今年的結果凸顯南部地區顯著增長，在『最佳購房地區』和『最低生活成本』類別中都有良好評級。值得注意的是，德州（Texas）是一個主要目的地，吸引大量新移民。」2024年底SmartAsset一項研究也反應此一趨勢。根據國稅局（IRS）數據，約有61.5萬人在2021年至2022年遷入德州。

Niche報告顯示，前100名最佳居住社區入榜最多的州為佛羅里達（Florida，13個），其次是維吉尼亞11個、德州八個、喬治亞（Georgia）與加州均為八個。

一些社區在排名上有巨大進步，如南加州市中心，一年內躍升近400名。根據美國社區調查（American Community Survey）數據顯示，主要歸功於租金與收入比下降。佛羅里達州橙縣市中心（Downtown Orange County）排名也從去年474升至今年15名，主要跟健康與健身子類別中的吸菸、沒有保險及肥胖率等指標降低有關。

加州其他排名進入前50名的社區還包括第21名的舊金山灣區（San Francisco Bay Area）的Evergreen公園（Evergreen Park）、灣區聖塔克拉拉縣（Santa Clara）的College Terrace（第32名）、洛縣的Mid-City排名第37等。完整報告可上https://www.niche.com/places-to-live/rankings/。

加州 德州 維吉尼亞州

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