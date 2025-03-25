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賀錦麗若競選加州州長 民主黨員不退讓

編譯廖宜怡／綜合報導
由於前副總統賀錦麗仍未表態是否參選加州州長，已宣布或有意參選州長的民主黨人目前保持觀望。（美聯社）
由於前副總統賀錦麗仍未表態是否參選加州州長，已宣布或有意參選州長的民主黨人目前保持觀望。（美聯社）

前聯邦眾議員波特（Katie Porter）最近宣布參選下一屆加州州長，但她的發言人表示，如果前副總統賀錦麗（Kamala Harris）決定出馬參選，波特將選擇退出。

聖荷西信使報報導，波特近日在播客節目Pod Save America中說：「如果賀錦麗決定參選，尤其是如果她明天或現在就宣布參選，這場選戰的戰場將出現近乎清場的效果。」

當被問及為何願意屈服於賀錦麗，而非不顧一切參選時，波特表示，如果不承認這位2024年民主黨總統候選人是一位非常強大的候選人，是對賀錦麗的不敬。

不過，並非所有候選人都有和波特一樣的想法。前加州眾議會議長暨前洛杉磯市長維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa）最近在沙加緬度加大學生與政策中心（UC Student and Policy Center）舉辦的一場活動中表示，賀錦麗參不參選並不重要，他志在贏得這場選舉。

在已有許多民主黨人宣布參選加州州長之際，長灘州大（Cal State Long Beach）政治學教授萊森尼（Matt Lesenyie）表示，此時是加州民主黨的一個決定性時刻。他將州長選舉比作賽馬，稱民主黨之所以陷入困境，是因為他們最優秀的候選人之間並沒有展開真正的較量，在某種程度上來說，共和黨也是如此。

萊森尼表示，當一場競賽出現太多優秀的候選人時，一些候選人可能需要考慮，與賀錦麗這樣的重量級人物競爭是否有利，或者他們是否能承受另一次挫敗。萊森尼說：「選民可能因為你連續兩次輸掉選舉不再認可你。你在其他時候可能是勝利者，但你這次也許選擇了錯誤的戰場。」

在柏克萊加大和南加大教授政治訊息學的施努爾（Dan Schnur）也說：「要麼全力以赴，要麼等賀錦麗做出決定再說，這可能是較可行的策略。」

根據媒體報導，賀錦麗表示，她將在今年夏末決定是否參選加州州長。與此同時，民主黨其他候選人並沒有透露太多未來的計畫。

加州副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）的發言人表示，康伊蓮競選州長的意願不變，但政治新聞媒體Politico稱，與賀錦麗關係密切的康伊蓮正在悄悄考慮是否競選加州財務長；加州教育廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）也對Politico表示，他正在拭目以待賀錦麗是否參選州長，但表示自己不會競選其他職位。

賀錦麗 加州 民主黨

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