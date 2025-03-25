絕版1分錢硬幣 竟價值數十萬美元

市面上稀有小麥硬幣價值恐達數千甚至上萬。(Adam Nir/ Unsplash)

洛杉磯 KTLA 5電視台報導，美國可能會取消一分錢硬幣（penny），但這不意味著應該開始丟棄手中的美分硬幣，特別是上面有著特殊紋理，如小麥一分幣（wheat pennies）等。

分幣自發行以來，歷經多次設計變化。最初的設計在正面印有自由女神 （Lady Liberty）像，背面是一條環繞「ONE CENT」字樣的鏈條，後被花環取代。

20世紀初，林肯總統（Abraham Lincoln）將自由女神像換掉，背面新增小麥穗狀圖案，這些麥穗圖案，即可能受硬幣收藏家青睞。1909年到1958年發行的一分幣，背面都印有兩束小麥穗（sheaves of wheat）。此後為紀念林肯150周年誕辰，小麥穗圖案被林肯紀念堂圖案取代。

在此期間，也出現幾種特殊版本分幣。最初，雕刻家布倫納（Victor David Brenner）姓名縮寫出現在分幣背面，但由於爭議而遭移除，至1918年才重新出現在林肯肖像的肩膀下方，至今仍可見。1940年代初，由於第二次世界大戰期間需將銅用於戰爭，美國改用鍍鋅鋼製造分幣。

如今，小麥一分幣最常被收藏，對經銷商來說，它們的價值不只一分錢，某些因素可能讓它們的價值比面值高出數千倍。硬幣專家兼收藏家索瑞克（Dave Sorrick）指出，最稀有的小麥一分幣是1909年版本，價值可能「根據硬幣等級，介於700美元至1500美元間。」若是一枚1909年末流通的小麥一分幣經評級後，價值可能高達2000至3000美元。今年1月，一枚評級極高的1909年小麥一分幣在拍賣 中，以9萬9000美元成交。

一些小麥一分幣甚至售出更高價。根據Heritage Acutions拍賣清單，一枚1943年在丹佛鑄幣廠生產的一分幣，2021年以84萬美元售出，主要是因該分幣用青銅（bronze）製成，而非當時所使用的鍍鋅鋼。今年早些時候，一枚類似「毫無問題」（problem-free）的1943年分幣，以26萬4000美元拍賣成交。另一枚1944年小麥分幣，完全由鋼制成，在今年1月以16萬8000美元成交。