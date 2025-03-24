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傳紐森為方便私聯 寄秘密手機給企業領導人

編譯廖宜怡╱綜合報導
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報導指出，加州州長紐森最近悄悄贈送手機給加州許多企業領導人，手機裡儲存了紐森直線電話號碼。（美聯社）
報導指出，加州州長紐森最近悄悄贈送手機給加州許多企業領導人，手機裡儲存了紐森直線電話號碼。（美聯社）

近幾個月來，加州州長紐森（Gavin Newsom）悄悄向許多加州企業領導人寄出包裹，包裹裡裝有儲存了紐森直線電話號碼的祕密手機。

每日郵報(Daily Mail）報導，約有100名總部位於加州的企業領導人收到紐森寄來的包裹，包裹裡除了手機，還有一張紐森寫給收件人的便條。

根據政治新聞媒體Politico獲得的訊息，一位不願具名的科技企業執行長稱，他收到的便條上寫著：「如果您有任何需要，請隨時打電話給我。」

紐森辦公室證實，他們確實寄出了手機，但沒有透露誰收到了手機。州長辦公室通訊主任加登（Izzy Gardon）說：「這是州長的想法，目的在與加州商業領袖建立更直接的關係。這項舉措獲得的反應非常積極正面，促進了許多寶貴的互動。」

加登表示，送出這份禮物是為了表明紐森對加州企業界的支持，同時也為了維護加州的全球經濟主導地位、創造就業機會和擴展各行各業。Daily Mail指出，為紐森這項儀式性舉措承擔費用的是非營利組織「加州禮賓基金會」（California State Protocol Foundation）。

由於生活成本飆升、山火頻仍、政治氛圍惡化，加州百萬富翁人數不斷減少。一項對過去3年內搬離美國西岸的約75萬人口進行的分析顯示，高收入、高教育程度人士離開加州的人數比搬進加州的人數多出數千人。

除了生活成本難以承受，有些人也對紐森有意見。上周，紐森因為祕密出資在舊金山市政廳樹立自己的半身像以紀念他曾擔任過該市市長而受到批評。

Daily Mail指出，付款文件顯示，有三個私人組織向專門負責「舊金山市政廳市長半身像」的非營利機構捐款，其中兩個組織為紐森所有，它們是Balboa Cafe Partners和PlumpJack Management Group，共捐出1萬美元。但是，這一說法遭到紐森辦公室否認。

紐森 加州 舊金山

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