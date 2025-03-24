傳紐森為方便私聯 寄秘密手機給企業領導人

報導指出，加州州長紐森最近悄悄贈送手機給加州許多企業領導人，手機裡儲存了紐森直線電話號碼。（美聯社）

近幾個月來，加州 州長紐森 （Gavin Newsom）悄悄向許多加州企業領導人寄出包裹，包裹裡裝有儲存了紐森直線電話號碼的祕密手機。

每日郵報(Daily Mail）報導，約有100名總部位於加州的企業領導人收到紐森寄來的包裹，包裹裡除了手機，還有一張紐森寫給收件人的便條。

根據政治新聞媒體Politico獲得的訊息，一位不願具名的科技企業執行長稱，他收到的便條上寫著：「如果您有任何需要，請隨時打電話給我。」

紐森辦公室證實，他們確實寄出了手機，但沒有透露誰收到了手機。州長辦公室通訊主任加登（Izzy Gardon）說：「這是州長的想法，目的在與加州商業領袖建立更直接的關係。這項舉措獲得的反應非常積極正面，促進了許多寶貴的互動。」

加登表示，送出這份禮物是為了表明紐森對加州企業界的支持，同時也為了維護加州的全球經濟主導地位、創造就業機會和擴展各行各業。Daily Mail指出，為紐森這項儀式性舉措承擔費用的是非營利組織「加州禮賓基金會」（California State Protocol Foundation）。

由於生活成本飆升、山火頻仍、政治氛圍惡化，加州百萬富翁人數不斷減少。一項對過去3年內搬離美國西岸的約75萬人口進行的分析顯示，高收入、高教育程度人士離開加州的人數比搬進加州的人數多出數千人。

除了生活成本難以承受，有些人也對紐森有意見。上周，紐森因為祕密出資在舊金山 市政廳樹立自己的半身像以紀念他曾擔任過該市市長而受到批評。

Daily Mail指出，付款文件顯示，有三個私人組織向專門負責「舊金山市政廳市長半身像」的非營利機構捐款，其中兩個組織為紐森所有，它們是Balboa Cafe Partners和PlumpJack Management Group，共捐出1萬美元。但是，這一說法遭到紐森辦公室否認。