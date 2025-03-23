遠離慢性病 華男24年不買醫保

南加州華人種參不買醫保20多年，通過健康的生活方式擺脫對醫保和醫生的依賴。（種參提供）

一般觀念中，在美國生活購買醫療保險 十分重要；醫保 可以為民眾提供免費的健康檢查、疫苗等服務，還可以保證在需要接受重要醫療服務後，不被帳單壓垮。不過近年來，美國醫保系統弊端常被大眾討論。今年46歲的南加州 華人種參（音同「崇深」），已經有24年沒有購買醫療保險。他認為，醫保費用開銷龐大，有諸多弊端，有時自費看病甚至更划算。熱中探究養生之道的他，對自己的健康有足夠信心。

種參是有多年經驗的加州認證中英法庭翻譯員，以及新晉加州執照律師。他介紹，2001年在美國留學畢業後，就再也沒有買過醫療保險。當時的觀念是，一方面身體還年輕，不需要醫保；另一方面認為醫保不划算，每月要支出幾百美元。後來種參在醫療翻譯及學習過程中，了解到更多保養健康方法，他對自己的身體健康愈來愈有自信。

後來有一段時間，歐巴馬健保體制下，加州民眾沒有健保就要被罰款。這時種參通過成為巴沙迪那社區學院（PCC）學生，購買該學校醫療保險。他說，那時學校的醫保，每個月就10幾美元，非常便宜。這樣就不必擔心沒有醫保而收到罰款。種參說，他之前有用過學校的保險做過體檢、打過疫苗。但是隨著觀念變化，他不再每年都做體檢，近幾年也不再打疫苗。如果身體有問題，他會去看專科醫生，例如看皮膚科醫生，花了100多美元，這比醫保費還是便宜很多。此外，他還會利用去國外工作、旅遊的時間，在國外看醫生。

在做醫療翻譯過程中，種參感覺到醫生在給沒有醫療保險病人開藥時，會更加上心和仔細。他直言不諱的說，醫生主要從健保公司賺錢；健保公司是本著利益為出發點的機構，「對醫生和病人都不是很好選擇」。他表示，有醫生和診所，為應對保險公司龐大冗長資料的準備工作而分身乏術。

種參的太太和孩子都有醫療保險。他說，當家人問他為何不買醫保時，他就可以拿社區學院的學生醫保做「擋箭牌」。今年46歲的種參稱，他不會擔憂未來是否有重大醫療開銷。他表示，他的養生方式可以讓他避免慢性病，但是若發生意外事故，他也「認命」。他說，「每個人都有他的宿命」，最理想的方式是「無疾而終」。

談起讓他頗有自信的生活方式，種參表示，在飲食上一日三餐吃得比較健康，不吃加工類食物和調味料是最重要的。食物上要選擇有機食品。他會刻意在早上避開吃含有脂肪的食物，可以讓肝臟休息，長此以往可以避免糖尿病和心血管疾病。種參每天騎自行車上下班，有時還會打羽毛球。

種參分享沒有醫保的觀念，實則想告訴讀者要尋求更加健康的生活方式，擺脫對醫保和醫生的過分依賴。他說，「知識是最重要的」，了解身體不適的根源，通過改變生活方式來提升健康。種參特別推薦Anthony William所著「醫療靈媒」（Medical Medium）這本書，講述引發慢性病的原因及食療等治癒方法。這本書是亞馬遜書店和「紐約時報」暢銷書，在台灣出版有中文版本。