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從住房到退房…賭城全AI旅館7月開幕

編譯胡立宗／綜合報導
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Otonomus Hotel是全由AI營運的旅館。（Las Vegas Otonomus Hotel臉書）
Otonomus Hotel是全由AI營運的旅館。（Las Vegas Otonomus Hotel臉書）

商業媒體「Fast Company」報導，拉斯維加斯大道2.5哩外的忠誠航空球場（Allegiant Stadium）附近，West Russell Road與South Decatur Boulevard路口，7月1日起將出現全新的AI旅館，從住房到退房全由AI代勞。

旅館名為Otonomus Hotel，取autonomous之意，仿效對象是全自助的Airbnb營運，每晚325美元起，也可以月租。沒有住過的客人，AI將自動建檔，已經住過的客人，將套用上一次的房間設定。

Otonomus Hotel從訂房、入住都靠AI，住客可以用手機開門，省去多拿一張磁卡的麻煩。旅館也將提供全自動的房間服務，餐點與備品都會透過密封箱子送進房間，全程零接觸。館內設有多家餐廳、出租空間、頂樓酒吧，與兩個泳池，靠磁扣就能開門。

創辦人兼執行長Philippe Ziade表示，AI會搜尋網路，取的客人的所有訊息、平台貼文與通訊紀錄，並打造住客專屬的數位替身（digital avatar），就像客人多了個數位雙胞胎一樣。

他說，Otonomus Hotel 是全球第一個真正的AI旅館，提供的不再是一成不變的服務，而是真真正正量身打造的專屬服務，因為AI系統會因客人的需求而調整，從溫度、燈光，甚至是鬧鈴都能依照喜好而改變。

拉斯維加斯內華達大學（UNLV）旅館學院（William F. Harrah College of Hospitality）的教授Amanda Belarmino告訴Las Vegas Review-Journal，AI不是旅館業的新點子， 不過有些賭城遊客不希望自己隨時被追蹤，其他人則可能歡迎AI的客製服務。

Otonomus Hotel的各項服務。（Las Vegas Otonomus ...
Otonomus Hotel的各項服務。（Las Vegas Otonomus Hotel網站）

AI 賭城 Boulevard

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