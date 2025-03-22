加州將對轄區7座橋梁 評估船隻碰撞倒塌風險
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馬里蘭州斯科特基大橋致命倒塌事件繼續發酵。聯邦運輸安全委員會（NTSB）本周下令加州對轄區內七座橋梁的倒塌風險進行評估，如果受到船隻碰撞，其倒塌的風險有多少。
隨著對馬里蘭斯科特基大橋致命倒塌事件進一步調查，安全管理部門認為，如果船隻相撞，許多橋梁也同樣面臨倒塌風險。運輸安全委員會本周發布一份相關的初步報告指出，全國68座橋梁應對其脆弱和碰撞倒塌風險進行評估，包括加州境內的七座有大型船隻通過的橋梁。
交通安全委員會下令加州進行倒塌風險評估的七座大橋分別是：金門大橋（Golden Gate Bridge，舊金山灣區，全長1哩）、里士滿-聖拉斐爾大橋（Richmond-San Rafael Bridge，連接東西舊金山灣區，全長5.5哩）、卡奎內斯橋（Carquinez Bridge，舊金山灣東北區，全長0.8哩）、貝尼西亞-馬丁內斯大橋（Benicia-Martinez Bridge，1.2哩）、安提阿橋（Antioch Bridge，沙加緬度地區，全長1.8哩）、聖馬刁-海沃德大橋（San Mateo-Hayward Bridge，舊金山灣區，全長1.3哩）、科羅納多橋（Coronado Bridge，聖地牙哥灣區，全程2.12哩）。
所有這些橋梁中最著名的是金門大橋，也是加州最具標誌性的地標之一，1937年建成使用，至今已有88年歷史。
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