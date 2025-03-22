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加州將對轄區7座橋梁 評估船隻碰撞倒塌風險

洛杉磯訊
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聯邦運輸安全委員會本周下令加州對轄區包括金門大橋在内的七座橋樑的倒塌風險進行評估。（維基百科）
聯邦運輸安全委員會本周下令加州對轄區包括金門大橋在内的七座橋樑的倒塌風險進行評估。（維基百科）

馬里蘭州斯科特基大橋致命倒塌事件繼續發酵。聯邦運輸安全委員會（NTSB）本周下令加州對轄區內七座橋梁的倒塌風險進行評估，如果受到船隻碰撞，其倒塌的風險有多少。

隨著對馬里蘭斯科特基大橋致命倒塌事件進一步調查，安全管理部門認為，如果船隻相撞，許多橋梁也同樣面臨倒塌風險。運輸安全委員會本周發布一份相關的初步報告指出，全國68座橋梁應對其脆弱和碰撞倒塌風險進行評估，包括加州境內的七座有大型船隻通過的橋梁。

交通安全委員會下令加州進行倒塌風險評估的七座大橋分別是：金門大橋（Golden Gate Bridge，舊金山灣區，全長1哩）、里士滿-聖拉斐爾大橋（Richmond-San Rafael Bridge，連接東西舊金山灣區，全長5.5哩）、卡奎內斯橋（Carquinez Bridge，舊金山灣東北區，全長0.8哩）、貝尼西亞-馬丁內斯大橋（Benicia-Martinez Bridge，1.2哩）、安提阿橋（Antioch Bridge，沙加緬度地區，全長1.8哩）、聖馬刁-海沃德大橋（San Mateo-Hayward Bridge，舊金山灣區，全長1.3哩）、科羅納多橋（Coronado Bridge，聖地牙哥灣區，全程2.12哩）。

所有這些橋梁中最著名的是金門大橋，也是加州最具標誌性的地標之一，1937年建成使用，至今已有88年歷史。

加州 灣區 舊金山

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