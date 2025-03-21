我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

倫敦希斯洛機場大停電 21日全天關閉

營養師點名睡前別碰7食物「防失眠」 蔬菜也上榜

好市多新款蛋糕缺貨 會員品嘗後發現原因

編譯胡立宗／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Costco提拉米蘇起司蛋糕。（Costco網站）
Costco提拉米蘇起司蛋糕。（Costco網站）

美食網站The Kitchn最近介紹好市多Costco）新推出的甜點「提拉米蘇起司蛋糕」（Kirkland Signature Tiramisu Cheesecake）。

這道甜點在2月底就開始引起網路熱議，Instagram上第一則貼文就引來12萬人瀏覽；TikTok的美食客「The Sushi Guy」（又號稱Costco Fanboy）給與9.7/10的高分，並稱這是Costco史上第二佳的甜點。

從「體格」來看，提拉米蘇起司蛋糕，重達4.5磅，可供12人份，價格23.99美元，一人份只要1.99美元。從成份來看，此蛋糕絕對是身材殺手，除了沒有用提拉米蘇一般都會用的蘭姆酒，馬斯卡彭起司可沒少用，外加奶油起司，以及內裡的冷粹咖啡風味起司蛋糕，還有0.25吋的抹茶焦糖餅皮。有網友說，親自嚐了這款新甜點後便了解，為何好市多架上常缺貨。網友還分享櫃內空空只剩標價牌的照片。

The Kitchn的文章稱，這個提拉米蘇起司蛋糕絕對會讓人停不下口。

Costco 好市多 TikTok

上一則

通暢型Lotus智能馬桶 世報讀者享20元優惠4.15截止

下一則

加州2月房市強勁回升 銷量創2年新高

延伸閱讀

夏季旅遊優惠 好市多、BJ's、山姆俱樂部3零售店會員大方送

夏季旅遊優惠 好市多、BJ's、山姆俱樂部3零售店會員大方送
Costco跟進沃爾瑪 轉嫁稅負、要求中國供應商降價

Costco跟進沃爾瑪 轉嫁稅負、要求中國供應商降價
今夏旅遊比一比 好市多、山姆俱樂部、BJ's網上有好康

今夏旅遊比一比 好市多、山姆俱樂部、BJ's網上有好康
好市多也扛不住關稅？傳向中國供應商施壓 要求降價

好市多也扛不住關稅？傳向中國供應商施壓 要求降價
巴菲特也看走眼 好市多靠1模式撐過疫情 股價漲200%

巴菲特也看走眼 好市多靠1模式撐過疫情 股價漲200%
名表、海洋拉娜、Dyson... 7種奢侈品在好市多買價格折半

名表、海洋拉娜、Dyson... 7種奢侈品在好市多買價格折半

熱門新聞

Kirkland Signature的餐巾紙則成為許多家庭的首選，四包280張餐巾紙售價14.89美元。（FinanceBuzz）

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

2025-03-14 16:15
生活在美國36年的Gonzalez夫婦，在近期的大規模驅逐行動中遭到拘留，家人正透過募款網站GoFundMe籌集資金。（GoFundMe截圖）

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

2025-03-17 17:07
根據警方發布的照片，這名盜賊長髮飄飄，身材苗條，面容白淨，外表根本看不出是竊賊。（塔斯汀警局IG）

長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷

2025-03-13 21:49
一名持綠卡的工程師日前入境時被ICE拘留，遭遇強制脫光衣服並「暴力審問 」。(Pexels)

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

2025-03-16 16:04
嫌疑人41歲中國公民魯澤浩 (Zehao Lu，音譯) ，持有武器，據信已逃往中國。（洛杉磯縣警局）

「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定

2025-03-19 15:21
數以百萬計的居民4月可獲瓦斯電力帳單退款。（南加州Gas Company網頁）

太爽了 加州用戶未來2個月「免付」瓦斯電費

2025-03-18 23:30

超人氣

更多 >
3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬

3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬
飛機上用餐 注意4點保安全

飛機上用餐 注意4點保安全
南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控
別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手

別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手
持合法學生簽證 喬治城大學印裔研究員遭逮捕拘留

持合法學生簽證 喬治城大學印裔研究員遭逮捕拘留