好市多新款蛋糕缺貨 會員品嘗後發現原因

Costco提拉米蘇起司蛋糕。（Costco網站）

美食網站The Kitchn最近介紹好市多 （Costco ）新推出的甜點「提拉米蘇起司蛋糕」（Kirkland Signature Tiramisu Cheesecake）。

這道甜點在2月底就開始引起網路熱議，Instagram上第一則貼文就引來12萬人瀏覽；TikTok 的美食客「The Sushi Guy」（又號稱Costco Fanboy）給與9.7/10的高分，並稱這是Costco史上第二佳的甜點。

從「體格」來看，提拉米蘇起司蛋糕，重達4.5磅，可供12人份，價格23.99美元，一人份只要1.99美元。從成份來看，此蛋糕絕對是身材殺手，除了沒有用提拉米蘇一般都會用的蘭姆酒，馬斯卡彭起司可沒少用，外加奶油起司，以及內裡的冷粹咖啡風味起司蛋糕，還有0.25吋的抹茶焦糖餅皮。有網友說，親自嚐了這款新甜點後便了解，為何好市多架上常缺貨。網友還分享櫃內空空只剩標價牌的照片。

The Kitchn的文章稱，這個提拉米蘇起司蛋糕絕對會讓人停不下口。