我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京有動作 彭博：中國市場監督局審查李嘉誠賣巴拿馬港口

甘迺迪遇刺2%祕密文件曝 川普劇透：無刪減版「非常有趣」

VenHub無人便利商店 機器人24小時服務

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
無人便利商店VenHub由兩座機械手臂全天候營業。（KTLA 5電視台畫面）
無人便利商店VenHub由兩座機械手臂全天候營業。（KTLA 5電視台畫面）

KTLA 5電視台報導，大型零售店恐讓位了！新概念無人便利商店VenHub由機器人獨掌大局，24小時全天候、全自動運作，即將改變傳統零售店模式。

VenHub執行長奧哈內西安（Shahan Ohanessian）表示，「沒有員工，24小時營業，為消費者提供可靠的購物體驗，這是史無前例的創舉。」該店整個購物過程完全自動化，「無人零售店將在未來十年成為零售產業主導」他補充道。

KTLA 5電視台走訪位於北好萊塢（North Hollywood）繁忙街道上的首批VenHub門市，店內看起來像是將自動販賣機放入一個貨櫃箱內，明亮的燈光下，商品陳列於櫥窗中讓顧客瀏覽。

要在該店購物，首先需下載VenHub應用程式並登入。目前還無法以訪客身分登入，或使用谷歌（Google）或蘋果（Apple）第三方登入，然據悉這些功能即將推出。接著便可瀏覽想選購的商品，隨著大數據系統分析消費者購買歷史，其提供的人工智慧（AI）將替消費者推薦商品，商品價格非常合理（至少目前來說是這樣）。最後，只需幾下點擊便完成結帳，支援Apple Pay和Google Pay。

完成採買後，便可開始觀賞機器人工作。它們迅速啟動取商品，將其放置於收貨區內，還會根據商品需求，從夾具切換到吸盤，冷藏門也會自動打開。當商品放置於收貨區後，消費者會收到通知，告知訂單準備好，掃描QR code後會打開一扇門，即可取回商品。消費者記得自備購物袋，因店內並未提供。

開設一家VenHub門店的成本約25萬美元。「若完全融資開設這家零售店，租用四個停車位（也就是營運所需空間），營運成本仍不到一名員工月薪的一半，但卻能全天候24小時營業」奧哈內西安說。目前該公司已收到超過800個自動販賣店預訂，計畫在南加州、拉斯維加斯和美國東岸設立據點。

這種方式便利且高效，然卻可能對人類工作有所影響。「是的，某些工作被取代了，但也同時創造許多其他的工作機會」奧哈內西安說。

無人便利商店VenHub全天候24小時由機器人營業。（KTLA 5電視台畫面）
無人便利商店VenHub全天候24小時由機器人營業。（KTLA 5電視台畫面）

Google Apple 加州

上一則

史上金額最高 12億兆彩頭獎得主公布

下一則

米其林「新發現」名單 加州15家入選 7家在大洛杉磯

延伸閱讀

洛杉磯法鬥犬被偷後 主人辭職尋犬 2年後終重逢

洛杉磯法鬥犬被偷後 主人辭職尋犬 2年後終重逢
Google傳攜手聯發科開發AI晶片 博通股價一度跌逾4%

Google傳攜手聯發科開發AI晶片 博通股價一度跌逾4%
果粉必備…時尚鑰匙圈充電器 輕巧又便捷

果粉必備…時尚鑰匙圈充電器 輕巧又便捷
亞洲首例 西安69歲婦移植豬腎狀況佳「已下床活動」

亞洲首例 西安69歲婦移植豬腎狀況佳「已下床活動」
全球智慧手表出貨量首見下滑 Apple Watch銷售動能減緩

全球智慧手表出貨量首見下滑 Apple Watch銷售動能減緩
Google新功能 輕鬆刪除網上個資

Google新功能 輕鬆刪除網上個資

熱門新聞

Kirkland Signature的餐巾紙則成為許多家庭的首選，四包280張餐巾紙售價14.89美元。（FinanceBuzz）

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

2025-03-14 16:15
好市多推出簡易、高品質工作室小屋。（好市多官網）

睡覺、會客、辦公都OK 好市多迷你屋價格低於這數目

2025-03-12 14:55
洛杉磯縣阿蘇薩好市多，7日雞蛋仍然缺貨。（記者邵敏／攝影）

蛋價開始暴跌30% 南加好市多為何仍缺貨

2025-03-12 22:22
根據警方發布的照片，這名盜賊長髮飄飄，身材苗條，面容白淨，外表根本看不出是竊賊。（塔斯汀警局IG）

長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷

2025-03-13 21:49
生活在美國36年的Gonzalez夫婦，在近期的大規模驅逐行動中遭到拘留，家人正透過募款網站GoFundMe籌集資金。（GoFundMe截圖）

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

2025-03-17 17:07
一名持綠卡的工程師日前入境時被ICE拘留，遭遇強制脫光衣服並「暴力審問 」。(Pexels)

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

2025-03-16 16:04

超人氣

更多 >
南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐
ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國

ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國
康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單
首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力

首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力
「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　

「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　