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白頭鷹雛鳥少一隻 證實難熬暴雪死亡

編譯陳盈霖／綜合報導
大熊谷之友證實，賈姬與影子生下的三隻雛鳥，已有一隻死亡。（大熊谷之友）
大熊谷之友證實，賈姬與影子生下的三隻雛鳥，已有一隻死亡。（大熊谷之友）

KTLA 5電視台報導，在大熊湖（Big Bear）居住的白頭鷹（Bald eagle）網紅夫妻賈姬（Jackie）和影子（Shadow）雛鳥失蹤後，網路上不斷發酵，大熊谷之友（Friends of Big Bear Valley）15日（周六）晚間在社交媒體上發文指出，兩人產下的三隻雛鳥中，已有一隻證實死亡。

文中寫道，「我們非常遺憾地報告，賈姬和影子的一隻雛鳥，未能熬過帶來兩呎積雪的冬季暴風雪。隨著積雪融化，第三隻雛鳥身影在巢穴中顯露出來。」

14日上午，透過大熊谷之友架設的直播影片中，僅發現賈姬餵食兩隻雛鳥，第三隻雛鳥自前一天（13日）晚間6時餵食後便不見蹤影。在兩次餵食期間，大熊湖和聖伯納汀諾（San Bernardino）山脈下起暴風雪。由於積雪堆積，大熊谷之友24小時運作的直播攝影機無法拍攝鷹巢全貌，隨著積雪逐漸融化，才看見第三隻幼雛狀況。

大熊谷之友表示，無法知道這隻雛鳥如何死亡。貼文稱，「在悲傷之中，我們想向這隻雛鳥的生命致謝，感謝牠短暫地生命帶給我們的快樂。」該非營利組織表示，另外兩隻雛鳥目前依舊健康，周六一整天，父母餵食九次。

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