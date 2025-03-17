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拿聯邦補助付無證客醫療費 州府挨批「洗錢」

編譯胡立宗／綜合報導
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經濟政策創新中心與典範醫療研究所合作的加州醫療保險報告。（EPIC網站）
經濟政策創新中心與典範醫療研究所合作的加州醫療保險報告。（EPIC網站）

總統川普力主聯邦開支可以更少，眾議院共和黨人計畫刪除最多2兆美元預算加以配合，其中主管Medicaid與Medicare的能源暨商業委員會「額度」為8800億美元。共和黨人力主只針對浪費、詐欺與濫用，但民主黨人反諷川普只是想剝除成千上萬美國人的醫療福利。

正值此時，Medi-Cal，即加州版Medicaid，納入非法移民的情形，卻被保守派智庫「經濟政策創新中心」（Economic Policy Innovation Center，EPIC）批評是洗聯邦的錢，為非法移民提供服務。

中心執行長Paul Winfree接受Fox News Digital訪問時稱，加州正在利用Medicaid的漏洞，將聯邦經費洗白，用在非法移民身上。他說，加州對醫療院所課稅，形同回收聯邦補助款，然後再以州府名義用在非法移民的Medicaid上，「這就是他們的伎倆」。

EPIC與同為保守派智庫的「典範醫療研究所」（Paragon Health Institute）合作的報告指出，加州用在非法移民的錢達到40億美元，但真正出錢的不是加州，而是聯邦。

加州醫療服務部（Department of Health Care Services）的發言人回應，EPIC的報告誤導民眾，希望大家多看該部網站的正確資訊。現行法令規定，各州必須支付醫療院所等於稅額的補助，聯邦則負擔60%的開銷，協助各州回收Medicaid的成本。

報告則指，聯邦與各州本應共同負擔Medicaid的開銷，但各州洗白Medicaid經費，導致聯邦支出越來越多，但各州卻沒有負擔。「特別是加州，卻與Medicaid受益人的保險公司合謀，創造出迄今最大的洗錢機制，自2023年4月至2026年12月，不當取得聯邦190億美元的經費，加州自己卻分文未出」，報告如此形容。

報告同時指控，這些洗過的錢，不只用來支付非法移民的Medicaid（Medi-Cal）費用，還有富人的長期照護費用。「洗錢機制不僅有利保險商，還吸引更多非法移民進入美國，增加聯邦債務，與納稅公民的負擔」，報告接著做如此描述。

執行長Paul Winfree指出，眾議院現在在做的事情之一就是堵住Medicaid醫療院所的稅制漏洞，如果能源暨商務委員會與財政委員會能夠在Medicaid項下掌握這些款項，眾院將更有機會與參院達成共識，也能迫使加州提高醫療稅、替聯邦省下最多6300億美元。

加州挨批將聯邦醫療經費用於無證客。（示意圖，取自海關暨邊境保護局網頁）
加州挨批將聯邦醫療經費用於無證客。（示意圖，取自海關暨邊境保護局網頁）

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