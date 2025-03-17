4月5日教育展 跨成人、課輔、才藝培訓

世界日報洛杉磯 社將於4月5日（周六）上午10點，在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦「2025春季教育展」，邀請南加州教育領域相關專家學者，以及成人教育、課後輔導、才藝興趣培訓、職業發展規畫等多領域專業機構，帶來最權威的大學升學 趨勢解析，提供最全面的教育資訊，滿足與會者不同的求知需求。

4月5日周六教育展免費參加，席位有限，需提前報名，點擊報名連結：https://shorturl.at/uVHsY。或撥打電話報名323-268-4982。活動地址：9443 Telstar Ave, El Monte, CA 91731。

川普總統上任後，大幅調整教育政策，引發廣泛關注。例如簽署行政命令，將英語指定為「 唯一官方語言 」，未來的移民表格、福利申請、駕照考試是否還有中文選項，讓不少民眾心存疑慮。因此，學好英文或可能是未來華人 移民的必修課；此外，修改聯邦公共服務貸款減免計畫（Public Service Loan Forgiveness Program，PSLF）已箭在弦上，數以萬計的學貸借款人將何去何從？春季教育展將說明川普教育新政及可行的應對之策。

成人教育是另一項課題，南加州當地的成人教育業者將在春季教育展，提供民眾最全面的學習信息，讓來美後期待學習一技之長或轉換職場跑道的民眾找到正確發展方向。

本次活動邀請史丹福大學（Stanford University）電腦工程碩士楊家淦為活動主持人，他多年來一直關注美國教育議題，並時主辦和協辦多項教育相關講座及研討會。

活動特邀嘉賓有：東洛杉磯學院 (ELAC)世界語言系中文及中國文化終身教授劉榮文，帶來「社區大學面面觀」專題演講；金融碩士/投資顧問、巴沙迪那社區學院（Pasadena City College，簡稱PCC）大學客座教授、認證大學教育金專家Lindy Bell，將分享「大學學費多少？如何申請獎助學金？家庭如何規劃可最大化獲取獎助學金及常見錯誤」；人生規劃導師方孝偉律師將分享「如何栽培下一代」。

注重教育的華人家長多希望孩子從幼年時就能接受好的教育，贏在起跑線，應該選擇私校還是公立學校？如何讓孩子養成良好的學習習慣？如何在給孩子陪伴和讓孩子補習、培養才藝之間找到平衡點？活動邀請K-12的教育專家及教學相關業者做專題演講，並有面對面諮詢，提供給家長最中肯的建議。

美國大學升學強調學生創造力和領袖才能，課外活動的參與及擁有特別才藝，也會為學子申請大學有所加持，如今在美國高等法院推翻「平權法案」的大背景下，華人學子申請藤校是否已迎來黃金期？Web3.0、人工智能的日新月異，對於走出校園步入職場的學生們來說，是挑戰也是機遇，職涯規劃是否要提前布局？針對以上問題，來自知名大學的招生官，將會在現場為學生和家長答疑解惑，帶來最新的升學趨勢解析，教育機構專業人士也將為大家提供諮詢服務，幫助參與者獲得最直接的規劃建議。

除了現場講座外，世界日報「2025春季教育專刊」將於4月4日（周五）隨報發行，深入探討升學新趨勢與名校錄取分析，提供權威教育資訊。4月12日（周六）更將推出「2025春季升學規劃講座」，邀請教育專家分享升學規劃要點，讓無法親臨現場的讀者也能透過線上課程獲取寶貴知識，掌握最新教育動態。