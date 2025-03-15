加州寵物保單量冠北美 保費5年漲1.3倍

2023年平均每隻狗的寵物保險費用為1264美元，保費計算主要視寵物品種、年齡、保險範圍及地區而異。（取自Pexels）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，第一份寵物保險 於1982年在加州簽發，保險對象是電視上扮演 「萊西 」（Lassie）的那隻狗。如今，加州已成為北美最大的寵物保險市場。

2024年NerdWallet 的一項調查顯示，三分之二的美國人養有貓或狗，約四分之一的寵物主人購買了保險。北美有超過500萬隻寵物投保，其中大約五分之一在加州。

隨著從2014年到2024年，寵物護理價格上漲了60%以上，寵物保險的成本也在增加。加州的立法者最近規定，寵物保險公司必須事先告知承保範圍、免賠額和保單限額、如何確定賠付金額，以及在開始承保前，是否需要進行獸醫檢查。常規預防性護理不能再作為寵物保險進行銷售。

寵物保險的運作方式與人類健康保險不同。寵物保險公司可能會因為寵物已經存在的病症（preexisting conditions）而拒絕為其提供保險，也可以隨意提高保費 價格，而且無需解釋原因，他們可以決定不再為寵物續保，而且大多數計畫都要求客戶在接受服務時全額付款，然後等待報銷。

大多數寵物保險的價格在過去五年中都有所上漲。2019年，每隻投保全險的狗的年平均保費成本約為970美元，而貓的年平均保費成本約為532美元，如果按月支付，則分別為81美元和44美元。截至2023年，每隻狗的平均保費為1264美元（或每月105美元），每隻貓的平均保費為626美元（每月52美元）。

但這些只是平均值，決定寵物保單的因素很多。這些因素包括：

類型和品種：狗的保險費用通常比貓高。狗的品種也是一個重要因素。有些品種的狗更容易過敏、生病和遺傳性疾病。

年齡：老年寵物的保險費用更高。

已有病症：寵物保險公司可以拒絕承保已有病症。但如果寵物在保單有效期內出現了該疾病，那麼在保單續保時，該疾病仍必須在承保範圍內。

承保類型：包括意外和疾病以及日常護理在內的保險是最昂貴的。

所在的地區：城市地區的獸醫費用往往更高。

大約有一半的寵物主人從不帶寵物去看獸醫。如果您是其中之一，寵物保險肯定不值得。但是，如果您打算購買並使用保險，您就應該確定自己能支付多少費用，並研究符合您和寵物需求的保險政策。