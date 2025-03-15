我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

具俊曄捧大S骨灰痛哭 大雨中送愛妻入土為安

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

加州寵物保單量冠北美 保費5年漲1.3倍

編譯組／綜合報導
2023年平均每隻狗的寵物保險費用為1264美元，保費計算主要視寵物品種、年齡、保險範圍及地區而異。（取自Pexels）
2023年平均每隻狗的寵物保險費用為1264美元，保費計算主要視寵物品種、年齡、保險範圍及地區而異。（取自Pexels）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，第一份寵物保險於1982年在加州簽發，保險對象是電視上扮演 「萊西 」（Lassie）的那隻狗。如今，加州已成為北美最大的寵物保險市場。

2024年NerdWallet 的一項調查顯示，三分之二的美國人養有貓或狗，約四分之一的寵物主人購買了保險。北美有超過500萬隻寵物投保，其中大約五分之一在加州。

隨著從2014年到2024年，寵物護理價格上漲了60%以上，寵物保險的成本也在增加。加州的立法者最近規定，寵物保險公司必須事先告知承保範圍、免賠額和保單限額、如何確定賠付金額，以及在開始承保前，是否需要進行獸醫檢查。常規預防性護理不能再作為寵物保險進行銷售。

寵物保險的運作方式與人類健康保險不同。寵物保險公司可能會因為寵物已經存在的病症（preexisting conditions）而拒絕為其提供保險，也可以隨意提高保費價格，而且無需解釋原因，他們可以決定不再為寵物續保，而且大多數計畫都要求客戶在接受服務時全額付款，然後等待報銷。

大多數寵物保險的價格在過去五年中都有所上漲。2019年，每隻投保全險的狗的年平均保費成本約為970美元，而貓的年平均保費成本約為532美元，如果按月支付，則分別為81美元和44美元。截至2023年，每隻狗的平均保費為1264美元（或每月105美元），每隻貓的平均保費為626美元（每月52美元）。

但這些只是平均值，決定寵物保單的因素很多。這些因素包括：

類型和品種：狗的保險費用通常比貓高。狗的品種也是一個重要因素。有些品種的狗更容易過敏、生病和遺傳性疾病。

年齡：老年寵物的保險費用更高。

已有病症：寵物保險公司可以拒絕承保已有病症。但如果寵物在保單有效期內出現了該疾病，那麼在保單續保時，該疾病仍必須在承保範圍內。

承保類型：包括意外和疾病以及日常護理在內的保險是最昂貴的。

所在的地區：城市地區的獸醫費用往往更高。

大約有一半的寵物主人從不帶寵物去看獸醫。如果您是其中之一，寵物保險肯定不值得。但是，如果您打算購買並使用保險，您就應該確定自己能支付多少費用，並研究符合您和寵物需求的保險政策。

寵物 保險 保費

上一則

走私美國珍稀海龜到中國 洛杉磯香港男獲刑30月

下一則

好市多自有品牌科克蘭 8款產品最值得購買

延伸閱讀

星巴克熱飲沒蓋好害外送員燙傷生殖器 加州法院判賠5千萬元

星巴克熱飲沒蓋好害外送員燙傷生殖器 加州法院判賠5千萬元
向與加州現行政策針鋒相對 奇諾谷教委要選教育廳長

向與加州現行政策針鋒相對 奇諾谷教委要選教育廳長
加州雇主管理講座 分享法律稅收政策

加州雇主管理講座 分享法律稅收政策
關稅衝擊 加州杏仁業者面臨不確定性

關稅衝擊 加州杏仁業者面臨不確定性
線上換照筆試可以考中文了 加州DMV：且保證過關

線上換照筆試可以考中文了 加州DMV：且保證過關
市價超過2000元的威士忌 加州好市多260元買得到

市價超過2000元的威士忌 加州好市多260元買得到

熱門新聞

華裔聚集的喜瑞都名列全美前50最富有退休城鎮之一。（喜瑞都官網）

一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州

2025-03-09 22:56
好市多推出簡易、高品質工作室小屋。（好市多官網）

睡覺、會客、辦公都OK 好市多迷你屋價格低於這數目

2025-03-12 14:55
被逮捕的李明智（Mingzhi Li，音譯），又名「林正」（右），以及賈澤悅（Zeyue Jia，音譯），又名「劉嬌嬌」（左）。（美國司法部）

只因接了陌生電話 華女被殺豬盤騙50萬

2025-03-08 01:20
洛杉磯縣阿蘇薩好市多，7日雞蛋仍然缺貨。（記者邵敏／攝影）

蛋價開始暴跌30% 南加好市多為何仍缺貨

2025-03-12 22:22
許多獨立經營的工作室在門口掛上門牌號，以區分不同工作室，方便顧客辨識與尋找。（記者張庭瑜／攝影）

華人無照美髮 價低3倍狠搶客 遊走法律邊緣

2025-03-10 14:06
根據警方發布的照片，這名盜賊長髮飄飄，身材苗條，面容白淨，外表根本看不出是竊賊。（塔斯汀警局IG）

長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷

2025-03-13 21:49

超人氣

更多 >
好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼
吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她
2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光
價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過
明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯