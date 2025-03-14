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財長貝森特再滅火：不擔心市場波動 經濟不一定會衰退

市價超過2000元的威士忌 加州好市多260元買得到

編譯組／綜合報導
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King of Kentucky的 2024 Single Barrel。（Reddit網頁）
King of Kentucky的 2024 Single Barrel。（Reddit網頁）

好市多Costco）在細膩的調控下，經常以驚人的低價，出售高檔物品，例如珠寶、包包，或是2199.99美元至3499.99美元的高檔電視。但是加州部分Costco分店最近成為社群平台的焦點，因為市場喊價可以超過2000美元的波本威士忌 （bourbon），竟然可以用260美元輕鬆購入。

這款高價的威士忌是King of Kentucky的2024 Single Barrel，2024年份的單桶威士忌產量5100瓶，雖然高於前年的3800瓶，但仍是奇貨可居。好市多位於北加州布侖塢（Brentwood）的新門市於本月7日開幕，一早門外大排長龍，隊伍中不少人接受當地媒體訪問時，即表示是衝著波本威士忌，有人甚至將該門市波本威士忌庫存量貼上網，以饗同好。

King of Kentucky酒廠建立於1881年，1936年曾經一度停產，2018年才又復產，但是量少價高的單桶威士忌一直是波本愛好者的追求對象，轉賣市場一瓶動輒喊價超過2000美元。

加州 好市多 Costco

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