美熱門副業榜單 顧問時薪100美元稱冠

草坪護理員兼職的時薪約為55美元。(示意圖取自Pexels/ClickerHappy)

在經濟形勢不明朗時期，越來越多美國人選擇透過副業增加收入，以應對生活成本壓力。在線貸款 市場LendingTree最新發布調查，近40%的美國人表示他們擁有副業，其中一些副業的時薪能達到50美元以上，收入相當可觀。

LendingTree此次調查由QuestionPro協助，於2025年2月4日至5日對1999名年齡介於18歲至79歲的美國人進行在線問卷訪問。結果顯示，約38%的受訪者有副業，其中最受歡迎的工作類型包括食品或雜貨外送（15%）、線上自由職業（15%）以及兼職或季節性工作（14%）。受訪者平均每月可透過副業獲得1215美元的額外收入。

根據GoBanking Rates公布的2025年最熱門副業榜單，顧問的時薪最高，平均達100美元；其次是草坪護理員每小時55美元，軟體開發人員每小時54美元，專案經理每小時49美元，Word Press網站開發人員每小時45美元，在線教師每小時42美元，在線經銷商每小時40美元，課程編寫者每小時33美元，手語翻譯每小時32美元，教育培訓專員每小時30美元，這些工作憑藉靈活的時間安排和可觀的薪資吸引許多兼職工作者。

該調查進一步發現，副業對於許多美國人來說已成為不可或缺的收入來源，61%的受訪者坦言，如果沒有這份額外收入，他們的生活將難以負擔。此外，77%的人表示，副業提高了他們的生活品質，另有44%的人認為，副業為他們提供了長期的財務保障。在工作時間分配方面，19%的受訪者表示，每周花在副業上的時間不到5小時，而有45%的人至少投入10小時，其中9%的人在副業上花費的時間超過20小時。隨著生活成本上升，副業正逐漸成為許多人維持財務穩定的重要支柱。