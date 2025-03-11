馬世雲競選加州副州長 逾30地方官員支持

超過30位來自加州各地的現任及曾任市長對馬世雲參選副州長表示支持。（本報檔案照）

加州 財長馬世雲（Fiona Ma）近日宣布參選2026年副州長選舉，超過30位來自加州各地的地方官員對馬世雲的參選表示支持。目前，馬世雲的競選基金已達430萬美元，並得到州領導人、地方官員、勞工工會和基層活動家等群體的積極推動。

加州副州長是州政府的第二高級官員，主要職責包括擔任州長的替代者，當州長無法履行職責時，副州長會接任州長職位。此外，副州長還負責主持加州參議會，並在州長無法出席時代表加州參與重大政治、經濟及社會事務。副州長在推動政策、特別是與地方政府及社區發展相關的政策方面，通常扮演橋梁角色，協助加強州政府與地方層級之間的合作。

聖伯納汀諾（San Bernardino）首位亞裔 女市長陳海倫（Helen Tran）指出，「馬世雲了解像聖伯納汀諾這樣的城市所面臨的挑戰—重振經濟、改善公共安全和解決遊民問題。她是一位經得起考驗的領導者，能夠傾聽、採取行動並取得成效。我很自豪支持她參選副州長，因為我知道她將成為全加州地方社區的強大夥伴。」

支持馬世雲的亞裔地方官員還包括蒙特利公園市 長吳紹榮、聖蓋博市長吳程遠等。馬世雲表示，「能獲得如此多市長的支持，我深感榮幸，這些市長深知社區面臨的挑戰。地方政府是加州的支柱，我將始終為確保他們獲得州政府所需的資源、靈活性和支持而奮鬥。我期待與這些領導者緊密合作，為所有加州人打造一個更強大、更繁榮的未來。」