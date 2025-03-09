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聖蓋博爭取聯邦資金修繕史密斯公園

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聖蓋博爭取聯邦資金，修繕史密斯公園泳池及部分兒童設施。（聖蓋博官網）
聖蓋博爭取聯邦資金，修繕史密斯公園泳池及部分兒童設施。（聖蓋博官網）

聖蓋博市議會近日通過，將向聯邦補助計畫「戶外休閒遺產夥伴關係」（Outdoor Recreation Legacy Partnership，ORLP）申請補助，以翻新該市史密斯公園（Smith Park）游泳池並更換東北角的遊樂場設備。

ORLP 補助計畫由美國國家公園管理局管理，資金來自「土地與水資源保育基金」（Land and Water Conservation Fund， LWCF），本輪將向全美經濟弱勢、戶外休閒資源不足的城市社區發放超過 9000萬美元的競爭性補助。市長吳程遠表示，聖蓋博市符合申請資格，將積極爭取這筆資金，以支持史密斯公園的改善工程。

ORLP 補助的最低申請金額為30萬美元，最高為1500萬美元。此外，該補助要求 50% 的資金配比，市府已評估資源配置，以確保申請成功。

「史密斯公園不僅是我們社區的核心，更是市民共享的寶貴資源。」吳程遠說，「多年來持續推動史密斯公園游泳池的改建，這座泳池對聖蓋博市的居民、學校和游泳社團至關重要。這次提升公共休閒設施的機不可失，希望爭取資金為市民提供更好的游泳與戶外活動空間。」

2024年的設備檢查報告顯示，史密斯公園內的游泳池部分設施已不符規範，急需修繕。經過多次前往關切，吳程遠認為這種修修補補的做法，無法改善設施品質，而ORLP 補助計畫將允許資金用於大幅翻新游泳池設施，因此市府將史密斯公園作為此次申請的重點項目。目前市府已聘請補助顧問公司 California Consulting 進行申請作業，並與建築設計公司 Dahlin Group 及游泳池設計專家 Aquatic Design Group (ADG) 合作，評估游泳池的修繕需求及長期規劃。

聖蓋博

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