商家監視定價偷漲價 加州擬立法禁止

連鎖的Target商店曾因「監視定價」惹上民事官司 。（Target臉書）

商業網站設置「cookie」追蹤消費者已經不是新聞，但是就算刪cookie、設定隱私保護都擋不住的「監視定價」（surveillance pricing）可能很多人還不太瞭解，監視定價對消費者來說的可惡之處在於，偷偷監視客人，一旦發現有意購買，就會偷偷漲價，而且不只是網路，連實體店也行，購買時一個價、結帳時另一個價也不是不可能。

公共媒體KQED報導，連鎖的目標（Target ）商店在2022年就在加州 以和解方式，解決了一起民事賠償官司，該案指控Target蓄意跟監店附近或進到店裡的消費者，一旦他們準備買下某物時就立刻調漲售價。這種伎倆在數位價格標籤（digital/electronic price tag）日趨普及後更容易操弄，原本是方便改價的設計，卻成為剝削特定消費者的工具。

消保與隱私倡議團體近年來持續警告監視定價的行為，呼籲消費者不管網路或實體購物時都要注意結帳價格。但是，實體店家還是有辦法追蹤到在特定區域一直比價的客人，或是帶著小孩、無暇旁顧的爸媽，還是用餐時間人潮變多時，也許是關店前趕著結帳時，遂行監視定價、哄抬售價。但是這些行為目前還是合法的，因為聯邦貿易委員會（FTC）原本打算規範監視定價，但在新任總統上台後，公聽程序就喊停了。

不過，部分加州議員已決定在本會期立法改變現況，跟上科羅拉多、喬治亞、伊利諾等州的步伐。其中之一是眾議會446號議案（AB 446），另外兩案參議會384號（SB 384）與259號（SB 259）都是由議員瓦哈布（Aisha Wahab）提出。她告訴KQED，議案將限制企業利用演算程式進行動態調價，雖然業界一定會有反彈，但她自認長年都是保障平民權益的決策者，因此該守的都會守。

支持AB 446的「United Food & Commercial Workers Western States Council」，其法規長Kristin Heidelbach說，監視定價會愈來愈無孔不入，時時刻刻盯著消費者的店家會愈來愈多，他們的20萬會員既是雇員也是消費者，所以他們會為消保法案背書，正因為景氣不好，一般人更該有合理的定價。

聯邦反歧視 法規雖對就業、住房等訂有價格限制，但約束力畢竟有限，各地違法事端不斷；加州消費者隱私法（California Consumer Privacy Act）同樣有些限制，「但是消費者不該受到不公平待遇」，Maureen Mahoney如是說，她是加州隱私保護署（California Privacy Protection Agency）的政策與立法處副處長。