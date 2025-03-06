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賭城路上歇腳處 Whiskey Pete's歇業 仍可玩吃角子老虎

編譯胡立宗／綜合報導
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Whiskey Pete's快撐不下去，期待附近建新機場。（取自Tripadvisor網頁）
Whiskey Pete's快撐不下去，期待附近建新機場。（取自Tripadvisor網頁）

內華達與加州邊境的賭場Whiskey Pete's 2024年底歇業，業主Affinity Interactive近日告訴內州克拉克縣（Clark County），他們打算申請停業兩年，並可延長一年，以在生意慘淡之時減少虧損，酒類與博弈執照委員會（Liquor & Gaming Licensing Board）已經同意。

業主會繼續營運毗鄰的商旅中心與加油站，原本屬於Whiskey Pete's的吃角子老虎機台也會搬到中心內，並由22台增加至40台。吃角子老虎還能繼續使用，因為營運授權早在1977年核發。

區內原有三家賭場，Whiskey Pete's、Buffalo Bill's Resort & Casino、Primm Valley Casino Resorts，是早年由大洛杉磯地區前往拉斯維加斯的中途歇腳處，但在新冠疫情爆發後，行經I-15公路的人，除非天候太差或是不耐久塞，才會到這裡待一下。

這區店家的希望在於，拉斯維加斯的機場已經不堪負荷，當地正在興建附屬機場，完工後可能會帶來一波客流，助當地經濟復甦。但在此刻，維持全員營業只會增加虧損，因此業者希望暫時關閉賭場，克拉克縣委會也認同。

加州 邊境 疫情

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