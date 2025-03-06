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Google新功能 輕鬆刪除網上個資

洛杉磯訊
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Google近日推出新功能，讓用戶能夠更輕鬆地從搜尋結果中刪除個人資訊。（Google官網）
Google近日推出新功能，讓用戶能夠更輕鬆地從搜尋結果中刪除個人資訊。（Google官網）

隨著科技發展，個資保護變得更加重要。Google近日推出新功能，讓用戶能夠更輕鬆從搜尋結果中刪除電話、住址等個人資訊，降低隱私外洩風險。

這項新功能是Google「關於您的搜尋結果」（Results About You）工具的一部分，該工具可監測網路上是否出現用戶的個人資訊，並在有新搜尋結果時發出提醒。

使用者只需在Google搜尋自己的姓名，若發現包含個人資訊的結果，只需點擊該搜索結果旁的「三個小圓點」樣式選單，選擇「移除結果」（Remove result）選項，接著選擇「它顯示我的個人資訊，我不希望它出現在這」（It shows my personal info and I don't want it there）。提交申請後，Google將進行審查，並在數小時至數天內回覆結果。

值得注意的是，Google並不會批准所有刪除請求，且即使從搜尋結果中移除，該資訊仍可能存在原始網站上。因此，若希望完全刪除個資，仍需向網站管理員提交移除申請。在某些情況下，用戶可能想要更新過時的搜尋結果，例如在網頁上刪除或重新編輯有關自己的內容，但搜尋結果尚未反映最新變更，也可以通過點擊「三點選單」，請求刷新。

此外，用戶還可以註冊Google「關於您的搜尋結果」免費服務，以便在有新個資出現在搜尋結果時，即時收到通知，詳情可見myactivity.google.com/u/0/results-about-you?hl=en

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