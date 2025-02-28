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與Uber、Waymo競爭 特斯拉提營業申請 推進加州計程車計畫

編譯廖宜怡／綜合報導
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文件顯示，特斯拉已向加州公用事業委員會申請計程車營業執照，將與Uber和Waymo展開競爭。圖為特斯拉計程車Cybercab。（美聯社）
文件顯示，特斯拉已向加州公用事業委員會申請計程車營業執照，將與Uber和Waymo展開競爭。圖為特斯拉計程車Cybercab。（美聯社）

特斯拉（Tesla）在加州推出計程車服務的計畫再向前邁進一步，文件顯示，特斯拉已經向加州提出營業申請，未來將與Uber、Lyft和Waymo等主要公司競爭。

舊金山紀事報報導，根據27日公開的文件，特斯拉已於去年底向加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）申請計程車隊營業執照，若獲得批准，特斯拉將可透過計程車服務來擴大公司業務版圖。目前，特斯拉擁有可以在加州對人類駕駛的自駕車輛進行測試的執照。

加州公用事業委員會發言人證實，特斯拉已經提出交通特許執照（Transportation Charter Permit）的申請，這類執照持有公司可以擁有和控制車輛，並可使用人類為駕駛，與谷歌母公司Alphabet旗下子公司自駕計程車Waymo持有的執照類型相同。Waymo自2021年開始在美國多個大城市提供自駕計程車服務，包括舊金山和洛杉磯。

紀事報指出，雖然特斯拉的近期目標是使用人類駕駛提供計程車服務，但其執行長馬斯克（Elon Musk）的長期願景著重於推出可完全自駕的汽車或計程車，他認為這對特斯拉的未來非常重要。

馬斯克在川普政府效率部（Department of Government Efficiency）中扮演突出角色，使他對監管其事業的聯邦監管單位的影響力愈來愈大，包括運輸部和國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration）。

特斯拉向加州申請計程車營業執照，顯示他們在加州推出計程車服務的時間愈來愈近。馬斯克表示，他也計畫在監管障礙比加州少的德州推出計程車業務。

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