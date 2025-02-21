一分鐘看加州╱州議員提案：大腳怪列加州代表生物
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大腳怪（Bigfoot或Sasquatch）是加州傳聞中的神祕生物，而加州眾議員Chris Rogers打算立法將「大腳」列為加州正式承認的神祕生物。
如同UFO（幽浮）可能是外星人等帶來的「不明飛行物」，「Cryptid」（神祕生物 ）就是專指傳聞、但無法確認的生物，儘管有兩人宣稱在1967年10月20日拍到大腳，但是迄今仍無法證實大腳確實存在。
不管真相如何，ABC10指出，灣區的Jamestown、北加的Willow Creek，與其他地方都已「承認」大腳確實存在，10月20日還是「大腳國家認知日」（National Sasquatch Awareness Day）。
眾議員Chris Rogers提出的Assembly Bill 666修正案，就是希望加州正式認可的代表物，再加大腳一個，名為「加州神祕生物」，地位等同州旗上的灰熊是「州熊」，花菱草是「州花」，加州紅木是「州木」。
至於加州的其他代表物品或生物，可以參考「capitolmuseum.ca.gov/exhibits/state-symbols/#state-symbols）。
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