天堂鎮經驗…新建築符防火標準 保費大降

加州天堂鎮透過全美首創強制新建住宅須符合野火防範標準，讓保險公司願意以合理保費承保，為飽受火險費率飆漲之苦的加州社區找到新出路。（abc7電視台取材）

北加州 天堂鎮在2018年坎普山火（Camp Fire）中被摧毀了九成房屋，但透過全美首創強制新建住宅須符合「野火防範」標準，成功爭取保險 公司回流，並以合理保費 承保。這項創舉為野火頻繁、保費飆漲甚至停保的加州其他社區找到新出路。

根據統計，近期艾塔迪那（Altadena）和寶馬山花園社區（Pacific Palisades）兩場野火，房屋損失估計近300億美元，凸顯加州火險可用性和可負擔性問題日趨嚴重。Mercury保險公司總裁約瑟夫（Victor Joseph）多次親赴天堂鎮考察後表示：「我們必須思考如何改變社區風險、如何教育屋主，更要成為推動美好未來的參與者。」該公司為符合新標準的住戶提供優惠費率實踐了這個理念。

天堂鎮居民泰勒（Kathy Taylor）分享重建經驗說：「原本每年火險要付8000美元，但在採用新建築標準後，保費大幅降低。」另一居民萊德貝特（Gary Ledbetter）也說：「保險公司看了我的房子就說，這不用猶豫，一定會承保。現在即使遇到大風或附近失火，我都能安心入睡，因為房子就是為了抵抗野火而建的。」

商業與家庭安全保險協會（IBHS）野火部主管霍克斯（Steve Hawks）強調，防火必須社區總動員，「如果只有我的房子做好防護，鄰居沒做，火災時鄰居的房子一燒，我的房子也會遭殃。」該協會研究顯示，興建防火住宅的成本僅比一般房屋高出3%至5%。

天堂鎮也在嘗試創新工法，建築師布熱辛斯基（Eric Brzescinski）採用乾草砌牆，「一旦灰泥包覆草捆，牆內就沒有氧氣，所以不會燃燒，」他解釋另類建材的防火原理。不過，保險業者仍須時間驗證。

重建天堂基金會執行長古德林（Jenny Goodlin）表示：「我們的選擇不只讓社區成為典範，也提高了可保險性。」天堂鎮的經驗顯示，透過完善的防火規範和社區總動員，確實能為野火肆虐的加州，找到保險與防災的平衡點。