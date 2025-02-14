賀錦麗選加州州長？最新民調：過半選民支持

賀錦麗檔案照。（美聯社）

儘管勸進聲音頗多，前副總統賀錦麗 對選不選加州 州長，迄今持不參與的態度。不過一項最新民調 顯示，在目前許多州長參選人中，賀錦麗仍以57%的認同度遙遙領先，第二的前聯邦眾議員波特僅9%，其他人都不超過5%。

Nexstar Media是洛杉磯KTLA電視台的母公司，委託愛默生學院（Emerson College）在2月10日當周為國會山莊報（The Hill）與KTLA節目「Inside California Politics」以簡訊與電話進行民調，除了2026年州長選舉的態勢，還包括防火資源是否足夠、加州高鐵的支持度與州長紐森的認同度。

除了17%還未決定，過半的受訪選民都支持賀錦麗。愛默生學院民調中心負責人Spencer Kimball表示，60%的女性支持她，61%的拉美裔與64%的非裔也支持她，因此「如果賀錦麗參加初選，優勢明顯；但如不參加，初選將是群雄並起的局面」。

賀錦麗的政治生涯多數時間與加州有關，在擔任副總統之前，她歷任舊金山檢察長、加州檢察長與代表加州的聯邦參議員。另外，她也是第一個非裔與亞裔的女性副總統。

前聯邦眾議員波特（Katie Porter）的選區在橙縣，議事中與對手激辯的場面經常成為話題。但在2024年角逐聯邦參議員時，輸給謝安達（Adam Schiff）。