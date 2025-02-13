野火理賠全州埋單 每戶恐攤60元

FAIR計畫資金即將耗盡，加州保險廳批准向加州所有私人保險公司和屋主收取援助金，分攤洛杉磯大火損失。（美聯社）

加州 屋主最後一根救命稻草FAIR計畫表示，他們已沒有足夠資金賠償洛杉磯 野火受災戶，因此，他們將向私人保險 公司尋求幫助。這一舉動將使全加州投保房屋保險的屋主被迫共同分攤洛杉磯野火理賠金。

加州保險廳11日宣布，他們已經批准FAIR計畫向私人保險公司集體收取10億美元援助金的請求，以幫助支付投保人索賠。保險廳稱，如果沒有私人保險公司提供援助，FAIR計畫的資金3月就將耗盡。舊金山紀事報稱，這是FAIR計畫30多年首次向私人保險公司尋求援助金。

根據保險廳廳長萊拉（Ricardo Lara）和FAIR計畫去年推動達成的一項新協議，在這種情況下，私人保險公司可以將FAIR計畫要求的一半援助金，即5億美元，轉嫁給其客戶。

紀事報估計，如果不把企業客戶計算在內，加州約有830萬名投保私人保險公司的屋主必須分攤這5億美元，平均每名屋主必須額外從口袋裡掏出約60美元，這項收費將以一次性費用的形式出現在投保人帳單上。不過，投保未經加州認可的剩餘業務保險公司（surplus line insurer）的屋主則無需分攤這筆錢。

FAIR計畫稱，截至2月9日，他們已收到近4800份洛杉磯野火受災戶的索賠申請，已支付了9億1400萬美元理賠金，這個數字是火災發生前其儲備金的兩倍多。

加州保險廳副廳長索勒（Michael Soller）表示，到目前為止，FAIR計畫約97%的理賠金是支付給住宅，另外3%是支付給商業建築，估計總理賠金額可能高達40億美元。

北嶺州大（CSU Northridge）保險學教授羅素（David Russell）表示，對保險公司和屋主來說，更令人擔心的是，萬一今年再發生嚴重野火，他們是否會再次被迫分攤援助金。

根據保險廳與FAIR計畫達成的協議，FAIR計畫每年最高可要求10億美元的援助金。羅素表示，萬一今年稍後再發生需要申請援助金的大火，這次的成本可能100%會轉嫁給消費者。