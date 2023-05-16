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氣候變暖 加州農民嘗試改種熱帶水果

編譯吳日君／灣區綜合報導
因應氣候變遷，加州農民嘗試改種各種可適應天氣的農作物。部分索諾瑪與納帕谷酒廠，在涼爽沿海山丘與山谷種植新葡萄園，以避免內陸區的炎熱。(Getty Images)
因應氣候變遷，加州農民嘗試改種各種可適應天氣的農作物。部分索諾瑪與納帕谷酒廠，在涼爽沿海山丘與山谷種植新葡萄園，以避免內陸區的炎熱。(Getty Images)

隨著加州氣候變暖，農民紛紛嘗試改種部分種類例如芒果熱帶水果，以及龍舌蘭等亞熱帶樹木。農民指出，北加州天氣越來越適合亞熱帶、對霜凍較敏感的芒果樹，以及酪梨、釋迦(cherimoyas)、熱帶棕櫚樹等作物。

在持續惡化的熱浪、洪水、乾旱、冰川融化、火災與氣候變化引起的天然災害持續發生情況下，農民葛瑞格(Gary Gragg)認為，氣候變化並不全是壞事，但公眾幾乎從不討論全球變暖的正面影響，但實際上是到處都有贏家與輸家。

芒果之前根本不可能加州北半部的主流作物，但改變正來到。為了適應氣候變遷，加州各地農民正在試驗新的、更可持續的作物與品種，以更能適應耐受乾旱、高溫、潮溼與日益難以控制的氣候等。

此外，在加州中谷地區，農民正在投資種植傳統上種在更南邊的酪梨與龍舌蘭。龍舌蘭是一種在墨西哥種植的抗旱多汁植物，可用於製作龍舌蘭酒。在聖他克魯茲(Santa Cruz)，農民正嘗試種植一種熱帶作物黃金果(lucuma)，其原產於冬季溫和的南美地區；也有農民開始在中央海岸到聖地牙哥等地區種植熱帶火龍果。

部分索諾瑪(Sonoma)與納帕谷酒廠，在涼爽沿海山丘與山谷種植新葡萄園，以避免內陸區的炎熱。灣區也有農民種植楊梅(yangmei)，這是一種來自中國的水果，可抵抗多雨春天對蜜桃與其他加州農作物的傷害。在乾旱的聖金谷地區(San Joaquin Valley)，有農民開始種植橄欖取代核果與堅果樹。

農民們表示，他們正在為生存而進行調整。

氣候變化本質上是原來南加州的氣候條件，正漸漸向北移動到海岸，並進入山谷。俄勒岡州與華盛頓州則變得越來越像北加州。降雨、風、霧、季節與日常溫度模式，都決定哪些作物可在哪裡種植，皆在改變當中。

戴維斯加大植物生理研究人員預測，到21世紀中與末期，氣候條件將不再支持加州目前種植的一些主要樹木與農作物，部分作物可能無法再產出；園藝專家也指出，全球溫暖地區的水果種植者都在擔心氣候暖化趨勢。農作研究機構現正致力透過選擇性育種，提高加州利潤豐厚的核桃、開心果與核果園的抗熱、抗病與抗旱能力。

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