冬奧／5金4銀6銅 中國代表團刷新境外參賽歷史最好成績

新華社／米蘭2月22日電
中國選手谷愛凌慶祝在米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪女子U型場地技巧決賽中奪冠。（新華社）
中國選手谷愛凌慶祝在米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪女子U型場地技巧決賽中奪冠。（新華社）

隨著谷愛凌、李方慧22日包攬米蘭冬奧會自由式滑雪女子U型場地技巧冠、亞軍，中國代表團在本屆冬奧會上已獲得5金4銀6銅，刷新冬奧會境外參賽歷史最好成績。

中國冬奧軍團此前的境外參賽歷史最好成績是2010年溫哥華冬奧會的5金2銀4銅。

本屆冬奧會，中國代表團在雪上項目成果豐碩。7日，衛冕冠軍蘇翊鳴在單板滑雪男子大跳台決賽中以168.50分獲得銅牌，這是中國代表團本屆賽事的首枚獎牌。

18日，蘇翊鳴在22歲生日當天摘下單板滑雪男子坡面障礙技巧金牌，這是中國代表團本屆賽事首金。同一天，老將徐夢桃在自由式滑雪女子空中技巧奪冠，成為該項目首位成功衛冕的運動員。兩天後，王心迪用完美一跳摘得自由式滑雪男子空中技巧金牌。22日，谷愛凌、李方慧包攬了自由式滑雪女子U型場地技巧冠、亞軍。

冰上項目雖然只有1金進帳，但這枚金牌分量極重。寧忠岩在19日進行的速度滑冰男子1500米決賽中，以1分41秒98打破奧運紀錄奪冠，打破了歐美選手一個世紀以來對這個項目金牌的壟斷。

中國軍團此次共獲15枚獎牌，也追平了北京冬奧會上中國代表團的獎牌總數。2006年都靈冬奧會和2010年溫哥華冬奧會，中國代表團分別獲得11枚獎牌。

北京冬奧 谷愛凌 米蘭冬奧

