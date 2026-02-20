冬奧╱王心迪奪男子空中技巧金牌 成就「金牌伉儷」

當地時間2月20日，2026年米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪男子空中技巧決賽在利維尼奧舉行。中國選手王心迪以132.60分摘得金牌。 （中新社）

確定結果那一刻，王心迪衝入場內，跪地仰天長嘯，隨即又撲在雪地上激動地抽泣。

在20日舉行的米蘭冬奧 會自由式滑雪男子空中技巧決賽中，中國選手王心迪用完美一跳摘得金牌。這是王心迪的第三屆冬奧會，此前兩屆冬奧會他均獲得第14名。此次一舉奪魁，圓了他多年的夢想。

而在兩天前，他的妻子徐夢桃在女子項目上成功衛冕。據公開資料顯示，這是歷史上首對在同一屆冬奧會上分別摘得同一項目男、女金牌的夫妻。

HUSBAND AND WIFE WIN GOLD IN THE SAME EVENT.



China's Xu Mengtao (women's) and Wang Xindi (men's) BOTH won Aerials Gold at the #WinterOlympics. What a week. 🤯 pic.twitter.com/9GNJTr6nvQ — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) 2026年2月20日

「我相信付出就一定會有收穫，就像我們家徐夢桃同志 說的，相信‘相信’的力量。只需要自己努力，一切交給天意。」王心迪說。

決賽有12個席位，參加資格賽的四名中國選手王心迪、齊廣璞、孫佳旭、李天馬全都闖入決賽。決賽首輪第一跳，四名中國選手均選擇了翻騰三周轉體四周動作（難度為4.425或4.525），全部穩穩落地，得分均超過117分。

兩名瑞士 選手諾埃·羅特和皮爾明·維爾納則採取了與中國選手不同的策略，他們都選擇了5.0以上的難度動作，也穩穩落地，且得分都超過中國選手。

首輪第二跳沒有改變前六的排名，瑞士選手排名前二，中國選手排名三至六位。「大決賽」成為中國隊與瑞士隊之間的較量。

在「一跳定勝負」的「大決賽」中，六名選手都使用了5.0以上的難度動作。率先出場的兩位中國選手孫佳旭、李天馬分別得到123.42分、123.93分，為中國隊開了個好頭。

王心迪第三個出場，他深吸一口氣，做了一個雙手胸前下壓的動作平復心情。出發、起跳，空中動作標準緊湊，落地乾淨利落。憑藉這個難度系數5.1的翻騰三周轉體五周動作，王心迪得到了132.60的高分。

最後一個出場的羅特是兩屆世錦賽冠軍，他選擇了與王心迪相同的動作。重壓之下，羅特的完成質量也很高。

打分環節，兩人騰空分相同，羅特落地分更高，但空中動作扣分稍多，總分131.58分。王心迪以1.02分的優勢奪冠，羅特獲得銀牌，李天馬獲得銅牌。孫佳旭和齊廣璞分獲第四名和第六名。