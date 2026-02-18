克萊博成首位冬奧「10金王」奧運金牌數只輸菲爾普斯

我的頻道

新華社義大利泰塞羅2月18日電
當地時間2月18日，在義大利泰塞羅舉行的米蘭-科爾蒂納冬奧會越野滑雪男子團體短距離（自由技術）比賽中，挪威隊選手赫德加特、克萊博（右）奪冠。（新華社）
當地時間2月18日，在義大利泰塞羅舉行的米蘭-科爾蒂納冬奧會越野滑雪男子團體短距離（自由技術）比賽中，挪威隊選手赫德加特、克萊博（右）奪冠。（新華社）

18日，米蘭-科爾蒂納冬奧會越野滑雪男子團體短距離（自由技術）、女子團體短距離（自由技術）比賽在泰塞羅越野滑雪中心進行，挪威隊和瑞典隊分別贏得男子、女子團體短距離金牌。

在團體短距離比賽中，各隊的兩名隊員輪流滑行1.5公里，每人滑行三次，總用時最少的隊伍獲勝。經過資格賽的角逐，男子、女子各有15支隊伍躋身決賽。

男子團體短距離方面，冬奧「金牌王」克萊博(Johannes Hoesflot Klaebo)率領的挪威隊以18分28秒98的成績奪冠。美國隊落後1.37秒收穫銀牌，東道主義大利隊獲得銅牌。這是克萊博的第十枚冬奧會金牌，也是他在本屆冬奧會上獲得的第五枚金牌。

克萊博的勝利使他成為繼游泳巨星菲爾普斯(Michael Phelps)之後，第二位獲得至少10枚奧運金牌的運動員。菲爾普斯在2004年至2016年的四屆冬奧會上共獲得23枚金牌，其中包括在2008年北京冬奧會上斬獲的八枚金牌。

（取自X平台@NBCOlympics；若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.）

在女子團體短距離決賽中，瑞典隊以20分29秒99的成績奪得金牌，瑞士隊落後1.40秒獲得銀牌，德國隊以20分35秒86的成績獲得銅牌。

瑞典隊選手松德林和隊友達爾奎斯特此前在北京冬奧會上獲得女子團體短距離（傳統技術）銀牌，松德林賽後表示這枚金牌對她來說「意義重大」，這次終於和隊友一起奪冠，真的「太不可思議了」。

