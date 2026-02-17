我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

五旬加州男求24歲亞洲女友復合 釀衝突命喪泰國

冬奧／男子雙人雪車 德國風光包辦前三名

冬奧／男子速滑中國奪銅「馬年禮物」 日選手中井亞美領跑花滑

新華社米蘭17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
花樣滑冰女單短節目中，日本選手包攬前兩名。剛剛獲得四大洲錦標賽亞軍的中井亞美(圖)以78.71分位列第一，坂本花織以77.23分緊隨其後。(路透)
花樣滑冰女單短節目中，日本選手包攬前兩名。剛剛獲得四大洲錦標賽亞軍的中井亞美(圖)以78.71分位列第一，坂本花織以77.23分緊隨其後。(路透)

中國隊17日在米蘭冬奧會速度滑冰男子團體追逐比賽中奪得銅牌，創造該項目上的歷史最佳戰績。花樣滑冰女子單人滑開賽，日本選手中井亞美以78.71分領跑短節目。

在當日進行的團體追逐三四名決賽中，中國隊以3分41秒38完賽，以0.09秒的微弱優勢力克傳統勁旅荷蘭隊，奪得銅牌。這是自2006年該項目亮相冬奧會以來，中國隊首次獲得獎牌。

中國選手寧忠岩賽後表示，儘管對手個人實力更強，但團隊項目要求三個人齊心協力，「我們通過完美配合拿到了這枚銅牌」。

恰逢大年初一，首次參加冬奧會便收穫獎牌的李文淏說：「也算是給大家一個驚喜、一份新年禮物。大年初一，馬到成功。」

東道主義大利隊以3分39秒20斬獲男子團體追逐金牌，美國隊獲得銀牌。

速滑女子團體追逐項目中，加拿大、荷蘭和日本隊分獲前三名。中國隊位列第七。

花樣滑冰女單短節目中，日本選手包攬前兩名。剛剛獲得四大洲錦標賽亞軍的中井亞美以78.71分位列第一，北京冬奧會季軍坂本花織以77.23分緊隨其後。18歲的中國小將張瑞陽以59.38分排在第20位，晉級自由滑。

繼擊敗義大利隊贏得首勝後，中國男子冰壺隊當天在循環賽中戰勝美國隊，收穫兩連勝。目前，中國男子冰壺隊以兩勝五負排名第八，當日輪空的中國女隊暫列第七。

由於天氣原因，原定於當天在利維尼奧舉行的自由式滑雪空中技巧資格賽被迫延期。其中女子資格賽被延期至18日，與決賽同一天進行。男子資格賽和決賽則預計于19日打響。中國隊男、女單項均有滿額的四名選手參賽，其中齊廣璞、徐夢桃分別是該項目男、女衛冕冠軍。

挪威選手延斯·奧夫特布羅在北歐兩項個人大跳台+10公里越野滑雪賽中站上最高領獎台，奪得自己本屆賽事的第二枚金牌。法國隊獲得冬季兩項男子4X7.5公里接力賽金牌。男子雙人雪車項目前三名被德國隊包攬。

目前，挪威代表團以14金8銀9銅領跑金牌榜。

世報陪您半世紀

北京冬奧 日本 義大利

上一則

冬奧／奪銀被問丟金 谷愛凌回懟外媒「很荒謬」

延伸閱讀

冬奧／男子雙人雪車 德國風光包辦前三名

冬奧／男子雙人雪車 德國風光包辦前三名
冬奧／中國男子冰壺隊擊敗美國獲兩連勝

冬奧／中國男子冰壺隊擊敗美國獲兩連勝
冬奧／劉美賢花滑短曲登場 被2日本選手擠到第三

冬奧／劉美賢花滑短曲登場 被2日本選手擠到第三
冬奧／冬季兩項男子4X7.5公里接力 法國隊逆轉奪冠

冬奧／冬季兩項男子4X7.5公里接力 法國隊逆轉奪冠

熱門新聞

加拿大選手希扎斯8日在女單自由滑比賽中。（中新社）

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

2026-02-10 14:25
美中混血運動員谷愛凌日前批評美國總統川普的言論引發網友反彈。(歐新社)

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

2026-02-11 11:20
代表中國出賽冬奧的谷愛凌。(美聯社)

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

2026-02-14 16:52
NBA名人賽邀請林書豪（前右）在內等退役球星與明星藝人參與，結果他以罕見的8分球為白隊奠定勝利基礎。（美聯社）

NBA名人賽 林書豪轟致勝「8分球」助字母哥隊獲勝

2026-02-13 23:30
馬里寧在自由滑出現重大失誤。（美聯社）

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

2026-02-13 18:00
當地時間2月10日，在意大利米蘭舉行的米蘭冬奧會花樣滑冰男子單人滑短節目比賽中，中國選手金博洋獲得86.55分，晉級自由滑比賽。 (中新社)

冬奧╱中國天才少年的「最後一舞」：不完美 依然動人

2026-02-13 18:40

超人氣

更多 >
華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒
手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩
川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」
新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史
冬奧／性感荷蘭女將奪金牌露內衣 進帳百萬美金

冬奧／性感荷蘭女將奪金牌露內衣 進帳百萬美金