冬奧／男子速滑中國奪銅「馬年禮物」 日選手中井亞美領跑花滑

花樣滑冰女單短節目中，日本選手包攬前兩名。剛剛獲得四大洲錦標賽亞軍的中井亞美(圖)以78.71分位列第一，坂本花織以77.23分緊隨其後。(路透)

中國隊17日在米蘭冬奧會速度滑冰男子團體追逐比賽中奪得銅牌，創造該項目上的歷史最佳戰績。花樣滑冰女子單人滑開賽，日本 選手中井亞美以78.71分領跑短節目。

在當日進行的團體追逐三四名決賽中，中國隊以3分41秒38完賽，以0.09秒的微弱優勢力克傳統勁旅荷蘭隊，奪得銅牌。這是自2006年該項目亮相冬奧會以來，中國隊首次獲得獎牌。

中國選手寧忠岩賽後表示，儘管對手個人實力更強，但團隊項目要求三個人齊心協力，「我們通過完美配合拿到了這枚銅牌」。

恰逢大年初一，首次參加冬奧會便收穫獎牌的李文淏說：「也算是給大家一個驚喜、一份新年禮物。大年初一，馬到成功。」

東道主義大利 隊以3分39秒20斬獲男子團體追逐金牌，美國隊獲得銀牌。

速滑女子團體追逐項目中，加拿大、荷蘭和日本隊分獲前三名。中國隊位列第七。

花樣滑冰女單短節目中，日本選手包攬前兩名。剛剛獲得四大洲錦標賽亞軍的中井亞美以78.71分位列第一，北京冬奧 會季軍坂本花織以77.23分緊隨其後。18歲的中國小將張瑞陽以59.38分排在第20位，晉級自由滑。

繼擊敗義大利隊贏得首勝後，中國男子冰壺隊當天在循環賽中戰勝美國隊，收穫兩連勝。目前，中國男子冰壺隊以兩勝五負排名第八，當日輪空的中國女隊暫列第七。

由於天氣原因，原定於當天在利維尼奧舉行的自由式滑雪空中技巧資格賽被迫延期。其中女子資格賽被延期至18日，與決賽同一天進行。男子資格賽和決賽則預計于19日打響。中國隊男、女單項均有滿額的四名選手參賽，其中齊廣璞、徐夢桃分別是該項目男、女衛冕冠軍。

挪威選手延斯·奧夫特布羅在北歐兩項個人大跳台+10公里越野滑雪賽中站上最高領獎台，奪得自己本屆賽事的第二枚金牌。法國隊獲得冬季兩項男子4X7.5公里接力賽金牌。男子雙人雪車項目前三名被德國隊包攬。

目前，挪威代表團以14金8銀9銅領跑金牌榜。