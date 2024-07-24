巴奧／乒乓老將變「更老的老將」61歲華裔倪夏蓮6戰奧運

盧森堡隊61歲華裔選手倪夏蓮。（新華社）

盧森堡隊61歲華裔 選手倪夏蓮是本屆巴黎奧運 乒乓球項目年齡最大的參賽者，對於即將開始的第六次奧運之旅，她的心態相當輕鬆，對於勝負也沒有太多壓力，「發揮出自身能力就是勝利，目標多贏一分是一分。」

作為當今世界乒壇的傳奇女選手之一，倪夏蓮早在1983年第37屆世乒賽中，就曾代表中國隊獲得團體冠軍，並與郭躍華搭檔獲得混雙冠軍。此後她轉戰盧森堡，先後三次獲得歐錦賽女單冠軍。

三年前的休士頓 世乒賽上，她與隊友獲得女雙銅牌；去年的WTT支線賽哈維若夫站和今年的貝魯特站兩站比賽中，她更是以60歲的「高齡」連拿兩個單打冠軍，一句「不能讓年齡成為我奪冠的阻礙」成為倪夏蓮「老而彌堅」的最有力證明。

與其超長的職業生涯相比，倪夏蓮更加被人津津樂道的，還是她的一次次「爽約」。2000年雪梨奧運時，倪夏蓮一度認為那是她的謝幕之戰，不想盧森堡隊的盛情挽留，以及內心深處對於乒乓球運動的難以割舍，讓倪夏蓮去而復返，一次次重新站上奧運舞台。北京、倫敦、里約、東京，直至如今的巴黎，24年、六屆奧運，以及數不清的對手，倪夏蓮悄然由一名「老將」變成「更老的老將」，人們關心的不再是她何時告別，而是她能否繼續書寫新的傳奇。

「選擇一個愛好，並堅持到底就成了一生的事業。」正如她所說的那樣，年逾花甲的倪夏蓮在其職業生涯裡似乎從未停下過腳步，每堂訓練課結束後，她都會和丈夫兼教練托米一同打磨各項技術。在她看來，運動員延長運動生涯並保有競爭力的最大秘訣，便是對於比賽的熱愛，以及強烈的責任感，「既然上場就要打出精采的表現」。

正是在她的影響和帶領下，盧森堡隊逐漸成長為歐洲乒壇一支不容忽視的勁旅。年輕的國家隊隊友盧卡、德努特，此番憑藉各自的世界排名，出戰巴黎奧運乒乓球男女單打項目爭奪。這是盧森堡隊歷史上，首次擁有三名乒乓運動員參加奧運。她說，自己常對這批年輕人說的話是：「成績都是靠努力得來的，沒有任何捷徑可走。」

盧森堡隊61歲華裔選手倪夏蓮。（新華社）

事實上，倪夏蓮也成為盧森堡的國寶級運動員，2016年里約奧運出任盧森堡代表團閉幕式旗手，便可見其在盧森堡體育界的地位。

臨別之際，倪夏蓮說，眼下最重要的事情就是盡情享受她的第六次奧運之旅，沒有其他。「這可不是每天都有的機會，所以我很開心，心態自然很好。」

至於外界關注的「何時才是真正告別」，倪夏蓮聽完不禁笑了，「今天永遠比明天年輕。」她說，這是個極難作答的問題，祗要還具備競爭條件，她就不會輕言放棄，「永遠不要說永遠，很難想像自己離開球場的日子，我對乒乓球的感情當真是依依不捨。」