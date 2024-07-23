巴奧／加拿大拚7金好成績 華裔張墨第5次出征 最資深

加拿大乒乓球選手張墨第五次出征奧運。（新華社）

在巴黎奧運 臨近之際，加拿大 奧委會於近日公布了該國本屆337名奧運參賽選手名單，其中包括多個項目的十餘名優秀華裔 選手。

加拿大隊中的華裔選手分布在乒乓球、擊劍、羽毛球、藝術體操、游泳、田徑等項目中，年齡介於16歲至38歲之間。

乒乓球隊4名選手為全華裔陣容，其中包括第五次出征奧運的35歲的張墨，第四次出征奧運的38歲的王臻。張墨也由此創下本屆加拿大隊選手中參加奧運次數最多的紀錄。目前世界男單排名第37位、21歲的李元璋（Edward Ly）是首度打進奧運賽場。擁有一半華裔血統的24歲選手夏仲文（Jeremy Hazin）將迎來第二次奧運之旅，他曾在17歲時成為加拿大史上最年輕全國男單冠軍。

加拿大羽球選手李文珊。（新華社）

羽毛球隊4名選手中，華裔占3席。其中，32歲的加拿大名將、目前世界羽聯女單排名第31位的李文珊（Michelle Li）迎來第四次奧運出征。曾是加拿大最年輕全國冠軍並曾獲泛美錦標賽和青奧會金牌、目前男單世界排名第25位的22歲選手楊燦（Brian Yang）第二度參加奧運。30歲的董星宇出生在江蘇蘇州，曾效力於南京隊，此次將首次亮相奧運賽場。

擊劍隊12人中有5名華裔選手。近年來在國際賽場屢獲佳績的19歲女子花劍選手郭子嘉（Jessica Guo），第二度征戰奧運。華裔劍手中不乏名門之後。首次拿到奧運參賽資格的26歲男子花劍選手顧宏濤（Daniel Gu）師從其母——曾為亞洲奪得首個世界擊劍冠軍和首面奧運擊劍金牌、有「東方第一劍」美譽的前中國擊劍名將欒菊傑。同樣首次出戰奧運的16歲女子花劍小將張雲嘉則是中國擊劍名宿張傑、沈巍巍之女。

在其他賽場的加拿大選手中，還可看到29歲的障礙跑選手余嘉茵（Regan Yee）、18歲的藝術體操選手李嘉玲（Cassie Lee）等多位華裔選手的身影。

本屆加拿大奧運代表團337名選手中，315人為正式選手，22人為替補。正式選手中，142人有奧運參賽經驗，其中39人曾獲得過奧運獎牌。加拿大本屆奧運代表團選手規模小於東京奧運的371人。

7月下旬至8月中旬，加拿大奧委會將在卡爾利、多倫多、蒙特爾舉辦多場粉絲狂歡節活動，為該國奧運選手加油打氣。

加拿大選手在2020東京奧運上奪得7金、7銀、10銅共24枚獎牌，是在1984年洛杉磯奧運後取得的最好成績。根據全球著名的市場監測和數據分析公司尼爾森旗下的機構Gracenote在6月的預測，今年巴黎奧運有望奪7金、9銀、5銅共21枚獎牌。