我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

餐廳內用帳單出現「廚房感激費」 服務生也說不清

內唐亞胡訪美時機尷尬 安排見拜川、私下會賀錦麗

巴奧／英國最成功女選手蒙塵 馬術3金得主涉虐馬遭禁賽

記者曾思儒／即時報導
英國馬術名將杜雅爾丹。(美聯社)
英國馬術名將杜雅爾丹。(美聯社)

握有6枚奧運獎牌的英國馬術名將杜雅爾丹（Charlotte Dujardin），原本有機會在巴黎奧運成為英國最多奧運獎牌女將，但開幕前卻因疑似虐馬遭到調查，她透過社群宣布，調查期間不會參加任何賽事，包括26日開幕的巴黎奧運。

39歲的杜雅爾丹是英國史上最成功的運動員之一，前3度參加奧運獲得3金、1銀、2銅，6面獎牌和自由車名將肯尼（Laura Kenny）並列英國女將最多；2017年她獲得大英帝國勳章，勳章是英國授予對社會做出傑出貢獻者的榮譽，對照現狀有些諷刺。

杜雅爾丹聲明指出，一段4年前的影片顯示她「教練課程犯了判斷失誤」。這段影片並沒被公開，但遭報導影片顯示杜雅爾丹在私人馬廄虐馬，國際馬術運動總會（The International Federation for Equestrian Sports，FEI）正在調查。

「發生的事情完全預料不及，並非反映出我如何訓練我的馬和指導我的學生，但是沒有任何藉口。」杜雅爾丹聲明中道歉，她表示對事件感到羞愧，在當下應該要樹立更好榜樣。

杜雅爾丹退出巴黎奧運個人馬場馬術和團體賽，她聲明中也指出，FEI調查結束前，不會再有相關評論和說明。

FEI已宣布杜雅爾丹禁賽6個月，並強調「譴責任何違背馬匹福利的行為」；英國馬術協會（British Equestrian Federation）同樣將杜雅爾丹禁賽。

FEI主席德沃斯（Ingmar De Vos）表示，對這起事件深感失望，尤其巴黎奧運即將登場，「但解決任何虐待事件是我們責任且至關重要，因為馬的福利不能受到損害。」

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 福利

上一則

巴奧／開幕式大咖獻唱？席琳狄翁、女神卡卡現身巴黎

下一則

巴奧／加拿大拚7金好成績 華裔張墨第5次出征 最資深

延伸閱讀

巴奧／拜爾絲、萊德基…美國隊「女力」提振奧運收視率

巴奧／拜爾絲、萊德基…美國隊「女力」提振奧運收視率
巴奧／美國女乒派出3名華裔 隊長張安：目標奪團體獎牌

巴奧／美國女乒派出3名華裔 隊長張安：目標奪團體獎牌
歌手史奴比狗狗擔任火炬手 傳奧運最後一段聖火

歌手史奴比狗狗擔任火炬手 傳奧運最後一段聖火
奧運倒數 法體育部長塞納河游泳後：我依然健康

奧運倒數 法體育部長塞納河游泳後：我依然健康

熱門新聞

大谷翔平的全壘打飛到中外野看台最高層。(美聯社)

紅襪教頭看到重播才知落點 讚嘆大谷翔平超大號全壘打

2024-07-22 16:07
全紅嬋。(視頻截圖)

巴奧／中國跳水隊抵法 全紅嬋逗樂記者：頭油到能炒菜

2024-07-22 21:50
已故球星科比‧布萊恩(左)與其父喬‧布萊恩。(美聯社資料照)

已故NBA球星布萊恩的父親中風過世 享壽69歲

2024-07-16 14:20
張雨霏。(新華社)

接受興奮劑檢查「千錘百鍊」中國泳將：讓實力打破質疑

2024-07-16 15:53
中國游泳隊被藥檢近200次。(新華社)

巴奧／中國游泳隊抵法10天被藥檢200次 網批歧視：換美國隊早投訴了

2024-07-18 22:30
中國健兒出征巴黎，行李箱很眼熟。(取材自新華每日電訊)

中國選手出征巴黎奧運 「英俑」行李箱靈感來自兵馬俑

2024-07-17 22:30

超人氣

更多 >
好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠

好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠
美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅

美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅
南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到

南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到
健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉

健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉
新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選

新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選