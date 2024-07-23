巴奧／英國最成功女選手蒙塵 馬術3金得主涉虐馬遭禁賽

英國馬術名將杜雅爾丹。(美聯社)

握有6枚奧運獎牌的英國馬術名將杜雅爾丹（Charlotte Dujardin），原本有機會在巴黎奧運 成為英國最多奧運獎牌女將，但開幕前卻因疑似虐馬遭到調查，她透過社群宣布，調查期間不會參加任何賽事，包括26日開幕的巴黎奧運。

39歲的杜雅爾丹是英國史上最成功的運動員之一，前3度參加奧運獲得3金、1銀、2銅，6面獎牌和自由車名將肯尼（Laura Kenny）並列英國女將最多；2017年她獲得大英帝國勳章，勳章是英國授予對社會做出傑出貢獻者的榮譽，對照現狀有些諷刺。

杜雅爾丹聲明指出，一段4年前的影片顯示她「教練課程犯了判斷失誤」。這段影片並沒被公開，但遭報導影片顯示杜雅爾丹在私人馬廄虐馬，國際馬術運動總會（The International Federation for Equestrian Sports，FEI）正在調查。

「發生的事情完全預料不及，並非反映出我如何訓練我的馬和指導我的學生，但是沒有任何藉口。」杜雅爾丹聲明中道歉，她表示對事件感到羞愧，在當下應該要樹立更好榜樣。

杜雅爾丹退出巴黎奧運個人馬場馬術和團體賽，她聲明中也指出，FEI調查結束前，不會再有相關評論和說明。

FEI已宣布杜雅爾丹禁賽6個月，並強調「譴責任何違背馬匹福利 的行為」；英國馬術協會（British Equestrian Federation）同樣將杜雅爾丹禁賽。

FEI主席德沃斯（Ingmar De Vos）表示，對這起事件深感失望，尤其巴黎奧運即將登場，「但解決任何虐待事件是我們責任且至關重要，因為馬的福利不能受到損害。」