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巴奧／美國女乒派出3名華裔 隊長張安：目標奪團體獎牌

中新社／巴黎23日電
7月23日，美國乒乓球隊在巴黎奧運主新聞中心舉行記者會，圖為出席發佈會的美國乒乓球隊選手張安、王艾米、宋家瑜、卡納克（從左至右）合影。(中新社)
7月23日，美國乒乓球隊在巴黎奧運主新聞中心舉行記者會，圖為出席發佈會的美國乒乓球隊選手張安、王艾米、宋家瑜、卡納克（從左至右）合影。(中新社)

由三名華裔女將組成的美國乒乓球女隊，23日上午亮相在巴黎舉行的美國乒乓球隊記者會。談及本次賽事目標，第四次參加奧運的老將張安表示，球隊力爭在團體項目上拿到一枚獎牌。

這支美國女乒新老結合，老將張安憑藉世界排名率先拿到參賽資格，她繼倫敦、里約、東京之後，第四次參加奧運，從而成為參加奧運次數最多的美國乒乓球運動員。其餘兩名小將，21歲的王艾米和剛滿20歲的宋家瑜均系首次參加奧運。在去年拿下成都大運會女雙銅牌後，二人今年又包攬美國乒乓球奧運選拔賽單打前兩名，得以一同獲得奧運參賽資格。 

作為美國女乒新生代代表，王艾米坦承第一次登上奧運舞台，讓她有種「夢想成真」的感覺，儘管比賽過程注定會很艱難，但經過一系列大賽洗禮後，美國隊如今形成了一個很團結的整體，比賽場上也擁有更多自信。奧運賽場上，她會拿出個人最佳的表現，與隊友們一道克服困難，力爭在巴黎取得佳績。 

同樣首次出戰奧運的宋家瑜說，來到法國以後，無論是奧運村，還是比賽場，一切對於她來說都是新奇的，她會拿出最好的表現，爭取不給自己的首次奧運之旅留下遺憾。 

張安表示，單打比賽中，她力爭突破此前三屆奧運均為32強的戰績，讓此次奧運的「征程」能够更加持久一些。作為女隊隊長，她明確表示，美國隊的重點將是團體賽爭奪，儘管中國、日本等隊的實力雄厚，但團體賽的賽制對於美國隊來說，並非意味著一點機會沒有。特別是去年年底泛美運動會女團決賽奪冠的經歷，讓球隊更加充滿信心，目標就是在巴黎奧運團體賽爭奪中力拼一枚獎牌。 

7月24日，本屆奧運乒乓球項目抽籤儀式將舉行。美國隊有可能與中國女隊分在一組，對於這個可能的挑戰，宋家瑜坦承「還是不要分在一個小組為好」，但如果與之交手，美國隊必須拿出百分之百的努力，「我們會盡力打出最好的表現，與中國隊交手會是一次難忘的比賽經歷。」她說。

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