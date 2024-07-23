我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到

健保貴房租高政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉

洛杉磯火箭人到女王空降倫敦 重溫奧運開幕經典畫面

中央社巴黎23日綜合外電報導
2024巴黎奧運開幕式即將於26日登場。歐新社
2024巴黎奧運開幕式即將於26日登場。歐新社

2024巴黎奧運開幕式即將於26日登場，運動員進場遊行屆時將由傳統的繞場一周，改成沿塞納河（Seine）綿延6公里長的壯觀船遊。法新社回顧過去令人難忘的奧運開幕式如下：

●1896年雅典：「奧林匹克頌」首奏

1896年4月6日，首屆現代奧運在希臘首都雅典的帕那辛納克體育場（Panathenaic Stadium）8萬名觀眾前揭開序幕。

國王宣布開幕後，由150多人組成的的合唱團在9個管弦樂團伴奏下，演唱希臘作曲家斯皮利敦薩瑪拉斯（Spyridon Samaras）創作的「奧林匹克頌」（Olympic Hymn）。

●1936年柏林：高喊「希特勒萬歲」

1936年8月1日，納粹頭子希特勒（Adolf Hitler）在德國首都柏林為夏季奧運會揭幕。這場盛會成為納粹德國的宣傳場，目的在向外國觀眾展現和平包容的假象。

掛著卐字旗的布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）號角響起，向德國人為主的10萬名觀眾宣布這位獨裁者蒞臨，民眾向他行納粹禮並高呼「希特勒萬歲」。

●1964年東京：日本重生

二戰戰敗、毀滅的日本，20年後藉此宣告重返世界舞台。傳遞聖火的最後一名火炬手刻意安排於廣島原爆當天出生的運動員坂井義則點燃聖火，以彰顯日本記取戰爭慘痛代價，服膺奧運和平宗旨。

●1984年洛杉磯：火箭人從天而降

當年正值冷戰高峰，遭到蘇聯及其14個盟國抵制。主辦的美國因而刻意在開幕式中賣弄高超科技實力。

「火箭人」蘇特（Bill Suitor）揹著以過氧化氫為燃料的噴氣背包飛入洛杉磯紀念體育場（Los Angeles Memorial Coliseum），未來感十足的演出令數以百萬計觀眾為之驚豔。

●1996年亞特蘭大：拳王阿里成亮點

全球30億觀眾屏息觀看罹患巴金森氏症的拳王阿里（Muhammad Ali）努力克服手抖，緩緩點亮聖火，為亞特蘭大奧運揭開序幕。

●2000年雪梨：水中點燃聖火

千禧奧運精心設計火與水的震撼表演，由澳洲原住民明星運動員佛里曼（Cathy Freeman）點燃聖火，象徵族群融合，澳洲團結。

●2008年北京：崛起中國嶄露頭角

2008名鼓手在鳥巢體育館氣勢磅礡擊鼓，彷彿成為這個崛起中的國家嶄露頭角的派對。

●2012年倫敦：女王跳傘空降橋段

已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）獻出大銀幕處女秀。

她與扮演007系列電影主角詹姆士龐德（James Bond）的英國演員丹尼爾克雷格（Daniel Craig）合作拍攝開幕式短片，從直升機跳傘空降體育場，以虛擬結合真實手法，將開幕式帶入高潮。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 納粹 德國

上一則

昔日網壇四巨頭之一 墨瑞證實巴黎奧運後退休

延伸閱讀

昔日網壇四巨頭之一 墨瑞證實巴黎奧運後退休

昔日網壇四巨頭之一 墨瑞證實巴黎奧運後退休
巴奧／拜爾絲3度出征 NFL球星老公愛相隨 球隊放行

巴奧／拜爾絲3度出征 NFL球星老公愛相隨 球隊放行
巴奧／柯瑞36歲才「奧運首秀」盤點世界第1準備搶金牌

巴奧／柯瑞36歲才「奧運首秀」盤點世界第1準備搶金牌
巴奧／中國跳水隊抵達巴黎 全紅嬋：頭油到能炒菜

巴奧／中國跳水隊抵達巴黎 全紅嬋：頭油到能炒菜

熱門新聞

大谷翔平的全壘打飛到中外野看台最高層。(美聯社)

紅襪教頭看到重播才知落點 讚嘆大谷翔平超大號全壘打

2024-07-22 16:07
已故球星科比‧布萊恩(左)與其父喬‧布萊恩。(美聯社資料照)

已故NBA球星布萊恩的父親中風過世 享壽69歲

2024-07-16 14:20
全紅嬋。(視頻截圖)

巴奧／中國跳水隊抵法 全紅嬋逗樂記者：頭油到能炒菜

2024-07-22 21:50
張雨霏。(新華社)

接受興奮劑檢查「千錘百鍊」中國泳將：讓實力打破質疑

2024-07-16 15:53
中國游泳隊被藥檢近200次。(新華社)

巴奧／中國游泳隊抵法10天被藥檢200次 網批歧視：換美國隊早投訴了

2024-07-18 22:30
中國健兒出征巴黎，行李箱很眼熟。(取材自新華每日電訊)

中國選手出征巴黎奧運 「英俑」行李箱靈感來自兵馬俑

2024-07-17 22:30

超人氣

更多 >
3星座有本事沒脾氣 天秤最可靠、他們是朋友的保護傘

3星座有本事沒脾氣 天秤最可靠、他們是朋友的保護傘
男在拉斯維加斯花1千美元買春 隔天醒來發現損失慘重

男在拉斯維加斯花1千美元買春 隔天醒來發現損失慘重
全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家令人最垂涎

全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家令人最垂涎
好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠

好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠
走線圈最有名家庭旅館首曝光 15元1晚 1戶擠12人

走線圈最有名家庭旅館首曝光 15元1晚 1戶擠12人