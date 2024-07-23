巴奧／柯瑞36歲才「奧運首秀」盤點世界第1準備搶金牌

澳洲滑板少女特魯。(美聯社)

籃球明星柯瑞。(路透)

四年一次的奧運，讓全球最頂級的選手有機會同場競技。今年首次參加奧運選手當中，既有已經成名許久的體壇傳奇，也有冉冉升起的新星。以下是巴黎奧運 官網盤點「奧運首秀」的頂級選手。

NBA 征戰15年後，柯瑞（Stephen Curry）將首次身披美國男籃戰袍，登上奧運殿堂。

他是NBA歷史上三分球紀錄保持者、四屆NBA總冠軍、兩屆常規賽MVP、十次入選全明星陣容和兩次拿下得分王，但奧運金牌似乎是他輝煌履歷中缺少的一塊拼圖。

2016年，柯瑞因傷錯過了里約奧運；2020年，他退出東京奧運：「當時對我來說，參加奧運並不合適。」如今，這位36歲的老將準備好與詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特(Kevin Durant)並肩作戰，劍指巴黎奧運金牌。

美國「女飛人」理查德森。(路透)

理查德森／田徑

雖然已經兩度加冕世界冠軍，但巴黎奧運將是24歲的理查德森（Sha'Carri Richardson）的奧運首秀。這位美國「女飛人」渴望得到奧運金牌。

理查德森早早就展現跑步天賦，2018年高中畢業時，她已經是全美排名第一的女子短跑新星。在路易斯安納州立大學的第一年，她就跑出了10秒75的百米成績，躋身歷史前十，並打破大學生紀錄。

如今，手握2023年世錦賽100米和4x100米接力兩枚金牌的理查森，將在萬眾矚目下登上奧運賽場。

特魯／滑板

14歲的澳洲滑板少女特魯（Arisa Trew），未成年便已在滑板界掀起波瀾。在13歲時，特魯完成720度轉體的高難度動作——這一動作由傳奇滑板選手霍克（Tony Hawk）在1985年首創，需要在空中進行兩圈旋轉。特魯也因此成為史上首位征服此動作的女子滑板選手。

兩個月前，特魯再次創造歷史，成為首位完成900度轉體動作的女子滑板選手。7月初，特魯在世界極限運動會（X Games）上奪得冠軍。

巴黎奧運開幕在即，全世界都在關注著這位澳洲天才少女，期待她在巴黎奧運滑板碗池賽場上再創佳績。