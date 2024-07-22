巴奧／游泳、體操、田徑…美國隊3小將 有希望成為奧運冠軍

格萊姆斯(左起)、威爾遜、里維拉。（美聯社）

在2024年巴黎奧運 上，參賽的青少年選手不在少數，這些年輕人不僅贏得了參賽資格，更有能力站上領獎台，成為奧運冠軍。以下是奧運官網盤點的三位美國隊選手。

16歲的體操選手里維拉。（美聯社）

16歲里維拉／體操隊最年輕

今年才16歲的里維拉(Hezly Rivera)來自新澤西州 ，今年是第一次參加奧運，她也是美國體操隊中最年輕的成員，隊友包括拜爾絲 （Simone Biles）和李蘇妮(Sunisa Lee)。

拜爾絲談到年僅16歲的的里維拉時開玩笑說：「我們應該在她去巴黎之前教她開車嗎？天哪，她太年輕了，她太可愛了，她太聰明了，她太美了。我們真的為她能加入這個團隊感到驕傲。」

在入選美國隊後，里維拉曾對媒體說：「我不敢相信我已經成為這個團隊的一員。」她補充說：「我從未想過這會成真。」

游泳選手格萊姆斯。（路透）

18歲格萊姆斯／二度挑戰奧運

對作為青少年奧運選手受到額外關注這種感覺，美國隊的游泳選手格萊姆斯(Katie Grimes)並不陌生。她在15歲時就獲得首次參加奧運的機會，17歲時成功贏得第二次參賽資格，今年18歲的她將第二次參加奧運。

在2020年東京奧運上，格萊姆斯是美國游泳隊中最年輕的成員，而且她在女子800米自由泳決賽中，獲得第四名好成績。

今年巴黎奧運，格萊姆斯將參加10公里馬拉松游泳、400米個人混合泳和1500米自由泳比賽。格萊姆斯稱自己已為巴黎奧運做了充分準備：「15歲時，我對一切都盲目崇拜，但這次，我對奧運的規模有了一些了解。我覺得我現在更強壯、更快，我很期待看看自己能做到什麼。」

16歲短跑選手威爾遜。（路透）

16歲威爾遜／打破U18世界紀錄

和每個試圖進入可能是世界上競爭最激烈的美國田徑隊的選手一樣，

還在馬里蘭州讀高中的的威爾遜（Quincy Wilson）在2024年美國奧運田徑選拔賽上承受著巨大壓力，不過16歲的他奇蹟似地殺進的400米決賽，最後奪得第六名。更令人驚訝的是，威爾遜在400米比賽中，兩次打破塵封打破塵封42年的U18世界紀錄（最新成績為44.59秒）。

雖然選拔賽第六名成績還不足以讓威爾森獲得參加巴黎奧運400米項目的資格，但他將成為4x400米接力隊的一員前往巴黎，4x100米接力包括男女混合接力和男子接力。如果他在巴黎被選中參賽，他將成為歷史上最年輕的美國田徑男子參賽選手。