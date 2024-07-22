我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗已獲足夠代表票 民主黨最晚8月7日提名

影／伊州非裔婦在家報警 反遭白人警槍殺

巴奧／游泳、體操、田徑…美國隊3小將 有希望成為奧運冠軍

世界新聞網／輯
格萊姆斯(左起)、威爾遜、里維拉。（美聯社）
格萊姆斯(左起)、威爾遜、里維拉。（美聯社）

在2024年巴黎奧運上，參賽的青少年選手不在少數，這些年輕人不僅贏得了參賽資格，更有能力站上領獎台，成為奧運冠軍。以下是奧運官網盤點的三位美國隊選手。

16歲的體操選手里維拉。（美聯社）
16歲的體操選手里維拉。（美聯社）

16歲里維拉／體操隊最年輕 

今年才16歲的里維拉(Hezly Rivera)來自新澤西州，今年是第一次參加奧運，她也是美國體操隊中最年輕的成員，隊友包括拜爾絲（Simone Biles）和李蘇妮(Sunisa Lee)。

拜爾絲談到年僅16歲的的里維拉時開玩笑說：「我們應該在她去巴黎之前教她開車嗎？天哪，她太年輕了，她太可愛了，她太聰明了，她太美了。我們真的為她能加入這個團隊感到驕傲。」

在入選美國隊後，里維拉曾對媒體說：「我不敢相信我已經成為這個團隊的一員。」她補充說：「我從未想過這會成真。」

游泳選手格萊姆斯。（路透）
游泳選手格萊姆斯。（路透）

18歲格萊姆斯／二度挑戰奧運

對作為青少年奧運選手受到額外關注這種感覺，美國隊的游泳選手格萊姆斯(Katie Grimes)並不陌生。她在15歲時就獲得首次參加奧運的機會，17歲時成功贏得第二次參賽資格，今年18歲的她將第二次參加奧運。

在2020年東京奧運上，格萊姆斯是美國游泳隊中最年輕的成員，而且她在女子800米自由泳決賽中，獲得第四名好成績。

今年巴黎奧運，格萊姆斯將參加10公里馬拉松游泳、400米個人混合泳和1500米自由泳比賽。格萊姆斯稱自己已為巴黎奧運做了充分準備：「15歲時，我對一切都盲目崇拜，但這次，我對奧運的規模有了一些了解。我覺得我現在更強壯、更快，我很期待看看自己能做到什麼。」

16歲短跑選手威爾遜。（路透）
16歲短跑選手威爾遜。（路透）

16歲威爾遜／打破U18世界紀錄

和每個試圖進入可能是世界上競爭最激烈的美國田徑隊的選手一樣，

還在馬里蘭州讀高中的的威爾遜（Quincy Wilson）在2024年美國奧運田徑選拔賽上承受著巨大壓力，不過16歲的他奇蹟似地殺進的400米決賽，最後奪得第六名。更令人驚訝的是，威爾遜在400米比賽中，兩次打破塵封打破塵封42年的U18世界紀錄（最新成績為44.59秒）。

雖然選拔賽第六名成績還不足以讓威爾森獲得參加巴黎奧運400米項目的資格，但他將成為4x400米接力隊的一員前往巴黎，4x100米接力包括男女混合接力和男子接力。如果他在巴黎被選中參賽，他將成為歷史上最年輕的美國田徑男子參賽選手。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 拜爾絲 新澤西州

上一則

巴奧／中華拳擊代表隊出發 做好每一個細節盼奪冠

下一則

巴奧／熱身賽全缺席 柯爾：沒想過換掉杜蘭特

延伸閱讀

巴奧／莊智淵啟程巴黎奧運 感嘆生涯奧運最後一舞

巴奧／莊智淵啟程巴黎奧運 感嘆生涯奧運最後一舞
巴奧／港隊出發巴黎 「劍神」張家朗、「女飛魚」何詩蓓開幕式掌旗

巴奧／港隊出發巴黎 「劍神」張家朗、「女飛魚」何詩蓓開幕式掌旗
法國極左派反對以色列參賽奧運 法部長允24小時保護

法國極左派反對以色列參賽奧運 法部長允24小時保護
NBA球星詹姆斯4屆元老 任美巴黎奧運代表團男掌旗官

NBA球星詹姆斯4屆元老 任美巴黎奧運代表團男掌旗官

熱門新聞

已故球星科比‧布萊恩(左)與其父喬‧布萊恩。(美聯社資料照)

已故NBA球星布萊恩的父親中風過世 享壽69歲

2024-07-16 14:20
張雨霏。(新華社)

接受興奮劑檢查「千錘百鍊」中國泳將：讓實力打破質疑

2024-07-16 15:53
中國游泳隊被藥檢近200次。(新華社)

巴奧／中國游泳隊抵法10天被藥檢200次 網批歧視：換美國隊早投訴了

2024-07-18 22:30
大谷翔平的全壘打飛到中外野看台最高層。(美聯社)

紅襪教頭看到重播才知落點 讚嘆大谷翔平超大號全壘打

2024-07-22 16:07
中國健兒出征巴黎，行李箱很眼熟。(取材自新華每日電訊)

中國選手出征巴黎奧運 「英俑」行李箱靈感來自兵馬俑

2024-07-17 22:30
吳艷妮在巴黎奧運官網照片，將做為本屆奧運證件照。 截圖巴黎奧運官網

巴黎奧運 吳艷妮清新證件照曝光 台版「證件妹」是她

2024-07-19 18:37

超人氣

更多 >
長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？

長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？
沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活

沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活
為何歐巴馬沒表態支持賀錦麗？親近人士解釋可能原因

為何歐巴馬沒表態支持賀錦麗？親近人士解釋可能原因
水份多 這樣存放小黃瓜最能保鮮

水份多 這樣存放小黃瓜最能保鮮
賀錦麗在拜登退選後首公開發言 「總統身體好轉」

賀錦麗在拜登退選後首公開發言 「總統身體好轉」