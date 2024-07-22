巴奧／中國跳水隊抵法 全紅嬋逗樂記者：頭油到能炒菜

全紅嬋。(視頻截圖)

為了備戰巴黎奧運 ，中國跳水隊21日搭機抵達巴黎，隨後入住巴黎奧運村，大多數隊員都顯得比較輕鬆，臉上露出了笑容。顯然，中國跳水隊員對自己的實力，還是充滿信心。另外，中國國家副主席韓正作為習近平 代表，將出席巴黎奧運開幕式。

自媒體「運動哲人」報導，簡單休息四個小時之後，隊員就來到了巴黎奧林匹克水上運動中心，正式開啟了訓練。不過，17歲的奧運冠軍成員全紅嬋，似乎卻有一些愁容，就像是沒有睡醒一樣，有些疲態。

在面對央視記者的採訪，全紅嬋開始吐槽了起來，「我的頭髮巨油。」 說著，全紅嬋還要求記者給自己的頭髮來一個特寫，並且，開玩笑地說，「可以炒菜了。等我擠出來，炒盤菜給你們吃。」

全紅嬋的這一番搞怪的話，也是把央視記者給逗樂了。隨後，記者再一次問，為何看起來你是沒有睡醒的樣子呢？全紅嬋實話實說，「感覺根本就是沒有睡呀。」

來到訓練館之後，全紅嬋在第一時間，並沒有馬上投入訓練，而是先給自己洗了個頭。洗完頭之後，全紅嬋才感覺到一身輕鬆，然後，才進入了訓練當中。不過，進入訓練狀態的全紅嬋卻是十分認真，一絲不苟，十分認真地完成了教練安排的訓練計畫。

值得一提的是，中國跳水隊的領隊周繼紅表示，「我們充滿信心，能夠在奧運會上發揮出最好的水平，熱切地期望我們能在巴黎奧運上，實現我們的夢想」。