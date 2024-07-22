巴奧／奧運村「休戰牆」揭幕 選手籲給和平一個機會

選手手舉印有「給和平一個機會」的圍巾和海報。（路透）

「奧林匹克休戰牆」22日在巴黎奧運 村揭幕，參賽的206個國家和地區奧委會及難民代表團的數百名選手代表向世界發出呼籲——「給和平一個機會」。國際奧委會主席巴赫表示，這些選手是「我們這個時代的和平大使」。

在奧運村，選手手舉印有「給和平一個機會」的圍巾和海報，共同見證了「奧林匹克休戰牆」的揭幕。來自五大洲的選手代表在休戰牆上簽字。

巴赫表示：「當我們的創始者古柏坦130年前復興奧運時，就在這裡，在巴黎，他認為這是一種促進世界各國和人民之間和平的方式。他是真正的和平大使。而今天，你們這些選手則是我們這個時代的和平大使。」

印有「給和平一個機會」的旗幟。（路透）

巴赫說：「奧運選手將向我們展示，如果我們都秉持和平共處的奧林匹克精神，我們的世界將會是什麼樣子。你們彼此激烈競爭，與此同時，你們在同一個屋檐下和平共處，這裡就是奧運村。你們尊重同樣的規則，最重要的是你們尊重彼此。這樣，你們就從巴黎向全世界發出了一個響亮的聲音——和平。」

巴赫希望選手可以向他們的粉絲、家人和朋友呼籲和平。「這樣，我們眾多的聲音就會合而為一，這個聲音將響徹全球。願這一呼籲激勵世界上所有的政治領導人為和平採取行動。」

「奧林匹克休戰」是國際奧委會根據古希臘奧林匹克神聖休戰傳統而設計的一項和平運動。1993年，第48屆聯大首次審議並通過奧林匹克休戰決議。此後歷屆奧運、冬奧舉辦國都向聯大提交奧林匹克休戰決議。巴黎奧運將於2024年7月26日至8月11日舉行，隨後將於8月28日至9月8日舉行巴黎殘奧會。巴黎奧運和殘奧會奧林匹克休戰決議的時間段為巴黎奧運開幕前7天至巴黎殘奧會閉幕後7天。

自2006年都靈冬奧以來，每屆奧運和冬奧會的選手村均設立「奧林匹克休戰牆」。在精心設計的壁畫牆上，參賽選手、教練和隨隊官員紛紛簽名，向世界呼籲和平，並表示對「奧林匹克休戰」的支持。