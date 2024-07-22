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巴奧／開幕式倒數前淡化抗議 籌委會誓言讓法國大放異彩

記者藍宗標／即時報導
巴黎奧運籌備委員會主席埃斯坦格。（新華社）
巴黎奧運籌備委員會主席埃斯坦格。（新華社）

巴黎奧運將於26日揭幕，中華代表團選手已經分批出發，本屆奧運籌備委員會主席埃斯坦格（Tony Estanguet）今天表示，奧運倒數最後階段，巴黎已經做好準備。

儘管巴黎相隔100年再辦夏季奧運，也是史上第3次在花都進行全球最重要的體育賽事，當地不少民眾、企業仍對奧運帶來的影響抱怨連連，甚至出現遊民遭驅趕的情況。

奧運籌委會在開幕前淡化這些反彈聲浪，埃斯坦格在記者會上強調，今天站在幾年前夢想的地方，只要奧運還未結束，就要隨時保持警惕。

各國代表團陸續抵達巴黎，比賽場館正在進行最後收尾工作，原本陰雨天氣也開始放晴，塞納河的水質得到顯著改善，5天後倍受矚目的開幕典禮，將會有6千到7千名運動員乘坐85艘船沿河航行，埃斯坦格形容：「現階段塞納河所有指標都是正面。」

奧運史上首次在主場館以外進行開幕式，塞納河畔預計湧進30萬名持票觀眾，另有20萬人可俯瞰典禮；埃斯坦格表示，開幕典禮門票大約還有4千張，一直努力保持雄心壯志，要讓法國大放異彩。

但隨著開幕式接近，大規模維安工作引發一些摩擦，塞納河沿岸、奧運場館周圍變成大部分民眾的禁區，附近商店、餐廳、酒吧和俱樂部也流失不少生意，當然出現不少抱怨；埃斯坦格坦言，為了成功舉辦奧運，有些事無法避免，這始終是完全憑良心做出的選擇。

巴黎奧運除了在市中心舉行開幕式，沙灘排球比賽在艾菲爾鐵塔前進行，射箭賽在榮軍院，滑板賽則在協和廣場，大部分運動種類都在巴黎周邊的臨時場地，埃斯坦格說：「安全是今年奧運首要任務，希望民眾能夠理解，如果沒有一些干擾，我們就無法做到這一點。」

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