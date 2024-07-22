巴奧／法國遭澳洲逆轉 奧運籃球熱身賽吞4連敗

八村壘(右前)交手約柯奇(左)領軍的塞爾維亞，結果輸球。(美聯社)

巴黎奧運 倒數4天，男籃熱身賽進入最後階段，奪牌熱門法國和澳洲 21日正面對決，澳洲上演2.5秒逆轉秀，以83：82險勝。日本 男籃與MVP中鋒約柯奇（Nikola Jokic）領軍的塞爾維亞交手，八村壘（Rui Hachimura）全場砍進29分，仍以100：119輸球。

法國和澳洲正面對決，比賽時間剩2.5秒時法國以82：81領先，澳洲新星吉迪（Josh Giddey）發底線球，傳給丹尼爾斯（Dyson Daniels）擺進2分，只留給法國1秒反攻。法國好不容易傳到溫班亞瑪（Victor Wembanyama）手中，但時間倉促情況下投出麵包球，逆轉失敗。

吉迪全場16投7中，砍進20分8籃板6助攻，還有2抄截2阻攻，但發生7次失誤。「澳洲王」米爾斯（Patty Mills）攻下24分，丹尼爾斯得到14分5助攻5抄截。

法國方面，溫班亞瑪全場15投7中，拿下17分12籃板8助攻，貝頓（Nicolas Batum）三分球5投4中，貢獻12分，戈貝爾（Rudy Gobert）有8分7籃板。

東道主法國被視為巴黎奧運奪牌熱門，但他們熱身賽贏兩場後，輸給德國、塞爾維亞、加拿大和澳洲，苦吞4連敗。澳洲輸美國後，打敗塞爾維亞、波多黎各和法國。

法國男籃在東京奧運奪下銀牌，去年世界盃卻止步小組賽。這次他們與德國、日本和巴西同屬B組，澳洲則與加拿大、希臘和西班牙同屬A組。

約柯奇vs.八村壘 塞爾維亞贏日本

另外，日本與塞爾維亞比賽節奏相當快，上半場打完日本只以52：59落後。不過下半場八村壘陷入犯規麻煩，塞爾維亞第三節打出32：18攻勢拉開差距，第四節穩紮穩打收下勝利。

約柯奇全場得到18分8籃板7助攻，彼特盧舍夫（Filip Petrusev）攻下17分，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）有15分，米西奇（Vasilije Micic）拿到12分7助攻。

日本團隊三分球46投20中，八村壘飆進5顆三分球砍下29分，河村勇輝得到12分，渡邊雄太傷癒復出貢獻10分。

日本結束所有熱身賽，先前僅有在對韓國拿下勝利，另外逼平澳洲1場，戰績1勝1和3敗，特別是面對強權德國和塞爾維亞，一共輸了40分，顯現實力差距。這次巴黎奧運，日本與德國、法國和巴西同屬B組，首戰將在27日對決德國。