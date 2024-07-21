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巴奧／安比德還是穩坐先發？杜蘭特回歸藏變數

記者蔡佳霖／綜合報導
安比德(右)是否可以扛起美國隊先發引發不少討論。（歐新社）
安比德(右)是否可以扛起美國隊先發引發不少討論。（歐新社）

瞄準奧運金牌5連霸的美國男籃，為了鞏固禁區戰力，這一屆選擇了安比德（Joel Embiid）、戴維斯（Anthony Davis）、阿德巴約（Bam Adebayo）3位頂尖長人。

不過如何安排3人先發替補角色、乃至於面對不同球隊的輪替變換，從熱身賽開始就不斷考驗著主帥柯爾（Steve Kerr）的判斷。特別是在安比德先發表現一直不算理想的情況下，陣容是否需要進行調整，也成了球迷熱議和關注的焦點。

但對柯爾來說，安比德將會繼續擔任先發，聯手詹姆斯（LeBron James）和柯瑞（Stephen Curry）。「安比德會先發，而我們目前還在考慮的是，詹姆斯和柯瑞旁的雙側翼位置。」柯爾也提到，他對於戴維斯和阿德巴約的搭檔印象深刻。

柯爾在接受採訪時強調防守的重要性，這也將影響球隊的衛冕之路。「防守，防守，還是防守。我們擁有這麼多能夠得分的球員，關鍵還是在於防守。」

「什麼陣容能讓我們有最大的機會去防堵對手，我們就會採用；如果我們能持續像先前做到的那種防守去守對方，我認為我們很有機會獲勝。」柯爾說。

對於安比德，柯爾認為他每天都變得更好，逐漸適應這樣的比賽。「大個子通常需要更長的時間才能找到節奏和整個比賽的流暢度。安比德是一名有統治力的球員。」

另外，ESPN記者薛爾本（Ramona Shelburne）則提到，倘若杜蘭特（Kevin Durant）能夠順利傷癒歸隊進入先發，形勢可能就會有不同的發展。

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