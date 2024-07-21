巴奧／險重演慘案 詹皇關鍵上籃助美國隊1分險勝南蘇丹

美國「夢幻隊」靠詹姆斯（左）的致勝上籃險勝一分。（美聯社）

尋求奧運5連霸的美國「夢幻隊」，20日差點踢到鐵板，熱身賽第4戰面對南蘇丹最多落後16分，靠第三節努力追趕，加上第四節最後8秒「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）的致勝上籃，才以101：100逆轉，驚險保住前進巴黎前的百分百勝率。

前一戰大勝塞爾維亞的美國，轉戰倫敦迎接最後2場熱身賽後就要啟程法國，迎接正式賽程前卻陷入苦戰，美國總教練柯爾（Steve Kerr）將責任攬起，他說：「我沒有讓球隊準備完全，我認為我們不夠專注，沒能展現應有實力，這是我的問題。」

柯爾讚南蘇丹打出場「完美」比賽，美國則是感受到奧運可能遭遇的強度，「這是很好的提醒，當我們對陣其他隊伍時，是他們生命中最重要的比賽，而我們必須預期每個人都打出像這樣的表現。」

南蘇丹最多領先16分，但美國第三節到第四節打出跨節23：5攻勢回到戰局；南蘇丹打過黃蜂隊的索爾（JT Thor）最後20秒外線破網讓南蘇丹又看到勝利機會，不過詹姆斯拯救「夢幻隊」，南蘇丹最後3次機會也失手，沒能演出「絕殺」驚奇。

攻下25分的詹姆斯肯定南蘇丹打出一場好比賽，反觀上半場陷入兩位數落後的美國顯得「尷尬」，差點重演東京奧運 熱身賽敗給奈及利亞的慘案。