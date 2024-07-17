巴黎奧運／遊戲王卡牌、除臭劑…選手必帶品花樣百出

美國跨欄選手萊弗隆。（美聯社）

隨著巴黎奧運 的臨近，澎湃新聞引述報導，選手們必備的隨身小物有哪些？一起來看看吧。

糖果、馬黛茶、桌遊

美國跨欄選手萊弗隆（Sydney McLaughlin-Levrone）在接受「GQ體育」採訪時表示，她是一位「糖果鑑賞家」，小熊軟糖是她最愛的食物。萊弗隆透露自己經常會在比賽前一晚吃一些糖果，她不久前在俄勒岡州美國田徑選拔賽上創造400米欄新的世界紀錄，聽上去糖果確實讓她能量滿滿。

萊弗隆還隨身帶著烏諾紙牌（一種紙牌遊戲），她坦言這是自己的習慣，透過玩紙牌放鬆，「多年來我一直都帶著它，我把它帶到餐館、運動場以及其他各種各樣的地方。」

澳洲 選手博爾（Peter Bol）將在本屆奧運參加田徑800米比賽，他在2020年東京奧運上獲得了該項目的第四名。他告訴「紐約時報時尚雜誌：澳洲」：「我將帶著我的釘鞋和一些我在法國買不到的我最喜歡的澳洲零食參加奧運。」雖然博爾沒有詳細說明是哪些零食，但澳洲人最熱衷的一般是甜點和鹹味醬和維吉麥醬。

阿根廷隊球員梅西（左二）在訓練間隙喝馬黛茶。（新華社）

在往屆的奧運上，南美選手們都攜帶馬黛茶參賽，這種類似茶的飲料是在挖空的乾葫蘆中釀造的，然後用金屬吸管從葫蘆中啜飲。

梅西 所屬阿根廷足球隊在卡達世界盃上就人人一杯馬黛茶，因此巴黎奧運上再次看到馬黛茶不會讓人感到驚訝，「選手們會帶上不同種類的馬黛茶，以滿足每個人各自的口味。馬黛茶有很多類型，有莖的馬黛茶味道更溫和，無莖的馬黛茶味道更濃、更苦，還有含香草的馬黛茶……」

絨毛玩具、除臭劑也要隨身

除了習慣的食物，很多選手還有一些小執念，一些隨身物件會讓他們感到放鬆舒適。

澳洲短跑選手路易斯（Torrie Lewis）說，如果沒有帶上祖母留給她的紀念品，她是不會去巴黎的。她表示：「說來尷尬，我有一個從出生起就陪伴我的玩具，我走到哪裡都帶著它。它是一隻獨眼猴子，所以我叫它閃閃發光的猴子。」

美國隊拳擊手愛德華茲。（美聯社）

第一次參加奧運的美國隊拳擊手愛德華茲（Joshua Edwards）在接受「體育旅遊」雜誌採訪時同樣表示，有一樣東西是他出門必帶的，那就是除臭劑。

這位男子超級重量級拳擊手告訴媒體：「我對氣味很敏感，我不能待在氣味不好的地方，否則過一會兒我的頭就疼了。如果有什麼東西很臭，我就無法集中注意力，另外，我更喜歡水果味，而不是香水味。」

或實用或讓人在心理上感到安慰，選手們都在分享自己在巴黎奧運期間攜帶的必需品。

美國田徑明星萊爾斯。（美聯社）

美國田徑明星萊爾斯（Noah Lyles）帶著他的「遊戲王」卡牌參加田徑選拔賽。雖然他告訴CBS：「我不會在巴黎重複遊戲的同個主題，每次我會根據一個主題，找到一些新的玩法。現在我已經完成了遊戲中的絕大部分進度。」

英國風箏帆板選手奧爾德里奇（Ellie Aldridge）格外注重防曬，她說，比賽一定會帶防曬乳。美國衝浪選手格科拉賓托(Griffin Colapinto)也將帶著大量防曬用品和10塊衝浪板前往塔希提島。