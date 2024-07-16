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巴黎奧運／她參加第10次奧運 拜爾絲出生時 已手握3枚金牌

世界新聞網／輯
美國游泳選手萊德基。（美聯社）
美國游泳選手萊德基。（美聯社）

巴黎奧運倒數不到十天，各國代表團陸續抵達法國。奧運官網盤點本屆巴黎奧運上可能被打破的獎牌紀錄。

女子金牌王可能換人

德國馬術選手維特(Isabell Werth)和美國游泳選手萊德基(Katie Ledecky)目前都手握奧運七枚金牌，本屆巴黎奧運有機會挑戰「女子金牌王」紀錄。目前女子奧運金牌紀錄保持者是前蘇聯體操選手拉特尼娜(Larissa Latynina)，生涯拿過九枚奧運金牌。

維特有機會在巴黎奧運斬獲兩枚金牌，追平拉特尼娜紀錄；但萊德基就不一樣了，本屆報名四個游泳項目，如果能拿三金，將在歷史女子奧運金牌榜上獨占鰲頭。

美國女籃陶樂西 挑戰團隊6金

美國男籃和女籃過往戰績輝煌，都是七屆奧運金牌，今年雙雙挑戰第八金。不過美國女籃更厲害，挑戰的八連冠霸業，從1996年亞特蘭大奧運以來，從沒拿過銀牌；美國男籃則是從1936年至1968年連續七屆拿奧運金牌。

美國女籃名將陶樂西（Diana Taurasi）與前隊友蘇伯德（Sue Bird）都拿過五屆金牌，不過蘇伯德沒去巴黎，只剩42歲陶樂西繼續寫六金輝煌紀錄。

美國女籃名將陶樂西。（美聯社）
美國女籃名將陶樂西。（美聯社）

喬治亞女子射擊選手薩盧克瓦澤（Nino Salukvadze）今年是第十次參加奧運，她也是史上首位參加過十次奧運的女子選手。

喬治亞女子射擊選手薩盧克瓦澤參加第十次奧運。（美聯社）
喬治亞女子射擊選手薩盧克瓦澤參加第十次奧運。（美聯社）

自1988年漢城奧運開始，薩魯克瓦澤沒有缺席任何一屆。漢城奧運9年後，美國體操小天后拜爾絲（Simone Biles）才出生，當時薩魯克瓦澤已拿了3枚奧運金牌。

巴黎奧運 拜爾絲 亞特蘭大

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