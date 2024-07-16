奧運網球／為「夢幻男雙」暖身 納達爾重返瑞典開紅盤

「西班牙蠻牛」納達爾為巴黎奧運備戰。（美聯社）

為巴黎奧運 備戰，「西班牙蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）相隔19年重返瑞典 博斯塔德公開賽，且和挪威好手魯德（Casper Ruud）聯手參加雙打，持外卡出賽的兩位名將首輪更以6：1、6：4擊敗第2種子的阿根廷、墨西哥聯軍安德雷奧茲（Guido Andreozzi）／雷耶斯-瓦雷拉（Miguel Reyes-Varela），再度展現「紅土之王」實力。

納達爾2005年以19歲年紀打下博斯塔德公開賽男單冠軍，相隔19年再度參賽，且單、雙並進，為巴黎奧運暖身，他說：「能和好友攜手是種榮幸，而且是像魯德這樣的不可思議好手一起在博斯塔德出賽。就我個人來說，我很開心，我想這是場好比賽，我們第一次合作就打得很不錯，我也很開心將近20年後回到這裡。」

「2003、2004和2005年都在這裡有很好回憶，所以我很享受這星期，希望我們能持續前進。」奧運將和同胞「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）合拍男雙的納達爾說。

本周是納達爾今年法網後首度出賽，他為休養髖部傷勢且備戰法網，放棄今年溫布頓；博斯塔德公開賽成為他前進巴黎前的熱身賽，除參加雙打引發話題，單打首輪將碰瑞典傳奇伯格（Bjorn Borg）的兒子小伯格（Leo Borg），成為備受矚目的首輪對決。