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巴黎奧運／詹姆斯領軍男籃奪金穩了？美國女籃贏面更大

新華社／日內瓦16日電
奧運美國男籃。（路透）
奧運美國男籃。（路透）

7月7日，巴黎奧運男籃資格賽全部結束，奧運男、女籃全部參賽隊伍和賽程隨之確定。可以說，男籃賽場無弱旅；而女籃方面依然是美國隊一家獨大，其他球隊的目標幾乎只能是銀牌。

不久前結束的男籃資格賽中，最終出線的四支隊伍分別是希臘、西班牙、巴西和波多黎各隊，連這些傳統強隊都只能通過資格賽艱難獲得一張奧運門票，可見今年巴黎奧運男籃比賽將激烈到什麼程度。

毫無疑問，美國男隊依然是奪冠熱門，但他們並非不可戰勝。美國隊早在今年4月就公布了奧運名單，詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry）等明星赫然在列。不過不得不承認的是，杜蘭特、詹姆斯都參加過多屆奧運，他們都已經過了職業生涯的巔峰期。相對年輕的布克（Devin Booker）、泰塔姆（Jayson Tatum）等人雖然也非常出色，但還沒有達到前輩們的高度。美國隊實力肯定是前三，但能否奪冠並沒有十足把握。

希臘主力安特托昆博。（美聯社）
希臘主力安特托昆博。（美聯社）

另一支值得關注的球隊是德國隊。去年在男籃世界盃上以全勝戰績奪冠的他們，在核心人物施羅德（Dennis Schroder）的率領下，展現出前所未有的鬥志，可以說是歷史上最強的一支德國隊，奧運將是他們再次展現實力的機會。同樣，世界盃亞軍塞爾維亞隊也有機會問鼎。他們世界盃決賽輸給德國隊的一大原因是球隊核心約柯奇（Nikola Jokic）沒有參賽，巴黎奧運約柯奇重歸戰陣，有了他的塞爾維亞隊，有底氣擊敗任何對手。

塞爾維亞主力約柯奇。（路透）
塞爾維亞主力約柯奇。（路透）

除了這三支強隊，其他球隊也不容小覷。希臘隊迎回了「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）後，在奧運資格賽里立刻展現出與世界盃時完全不一樣的實力，四戰全勝。加拿大隊在去年的世界盃上擊敗美國隊獲得第三名，隊中擁有一眾美職籃球星，亞歷山大還入選了世界盃最佳陣容。西班牙隊雖然往日雄風不再，但資格賽表現非常強勢，依然是世界強隊之一。主場作戰的法國隊一直是奧運的常客，隊伍同樣群星薈萃。非洲的南蘇丹隊也並非魚腩，該隊在世界盃上曾與世界籃壇傳統強隊波多黎各隊戰至加時賽，也曾以20分的優勢擊敗過中國男籃。

女籃方面，美國隊一枝獨秀的局面至今無人能破。2022年女籃世界盃上，美國隊在決賽中以83：61戰勝中國隊，連續第四次奪得世界盃冠軍。這次巴黎奧運，美國隊的目標是衝擊八連冠。儘管像陶樂西（Diana Taurasi）這樣的「超齡」球員依然在陣容中，但美國隊的新老交替早已完成，威爾森（A'ja Wilson）、普蘭（Kelsey Plum）、史都華（Breanna Stewart）等人是球隊核心，實力是其他國家難以相抗衡的。

奧運美國女籃。（美聯社）
奧運美國女籃。（美聯社）

作為上屆奧運亞軍，日本女籃是中國隊的老對手，兩隊實力在伯仲之間。近兩年，中國女籃在亞洲盃和亞運會決賽中連續兩次擊敗日本隊，但一次是73：71，一次是74：72，都只有2分之差。澳洲隊在世界盃半決賽中被中國隊以61:59擊敗，也是2分之差。雖然現在這支澳洲隊沒有了當年世界第二的風采，但打法硬朗的她們依然頗具實力。

主場作戰的法國隊一直都是世界強隊，這次她們占據天時地利人和，肯定會展現出更加強大的信心。西班牙隊近年來雖然成績並不突出，但她們始終對實力有所保留，預計在奧運上將派出最強大的陣容。而比利時隊此前在奧運資格賽上僅輸給美國隊2分，以79：81告負，也將是非常棘手的對手。

巴黎奧運 世界盃 德國

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