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郎朗任奧運火炬手：傳遞和平願景

中國新聞組／北京16日電
郎朗第四次傳遞奧運火炬手。(取材自中新網)
郎朗第四次傳遞奧運火炬手。(取材自中新網)

法國巴黎奧運會火種當地時間14日抵達巴黎，開啟了為期兩天的傳遞活動。在首個傳遞日中，出現了三位中國火炬手的面孔，分別是鋼琴家郎朗 、恒源祥集團董事長兼總經理陳忠偉以及青年演員王一博。郎朗14日表示，希望傳遞中國人對世界和平的美好願景。

紅星新聞報導，郎朗14日受邀作為巴黎奧運會火炬手，在巴黎進行了火炬傳遞。當日，郎朗一身運動套裝，邊奔跑邊與前來支持的諸多粉絲揮手打招呼。火炬傳遞結束後，郎朗表示，有幸參加這場火炬接力跑，他覺得非常開心地說：「我剛剛跑完，今天跑得很過癮，也很輕鬆。」

同時，郎朗表達了自己的想法，「我希望通過這次奧運火炬手傳遞，表達中國人民對世界和平的美好願景，並且將奧運精神傳遞下去」。

郎朗表示，接下來，他將去巴黎市政廳參加法國國慶音樂會。他將在音樂會上，通過自己的雙手奏出的美妙樂章，把美好的情感和愛傳遞出來。

郎朗說，法國的著名建築物很多，他希望運動員們在比賽的同時，也能好好感受這些具有歷史文化底蘊的建築物的藝術氛圍。最後，他表達了對中國奧運健兒的祝福：「希望中國奧運健兒們能在巴黎的賽場上，展現出最高的技能水準，加油！」

據了解，郎朗此前曾三次擔任奧運會火炬手：2008年，擔任北京奧運會第110棒火炬手；2012年，擔任倫敦奧運會火炬手；2016年，擔任里約奧運會第75棒火炬手。

鋼琴家郎朗受邀作為法國巴黎奧運會火炬手，在巴黎進行了火炬傳遞。(取材自新聞晨報)
鋼琴家郎朗受邀作為法國巴黎奧運會火炬手，在巴黎進行了火炬傳遞。(取材自新聞晨報)

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